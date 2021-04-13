В МЧС добавили, что тушение пожара продолжается, задействованы более 350 человек и 73 единицы техники.

«По поручению министра МЧС России Евгения Зиничева оперативная группа из числа сотрудников центрального аппарата выехала для оказания организационно-методической и практической помощи ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу по факту пожара на "Невской мануфактуре"», — сообщили ТАСС утром 13 апреля в пресс-службе ведомства.

Оперативная группа из числа сотрудников центрального аппарата МЧС России выехала на место пожара на «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге.

Незадолго до полуночи ранг пожара снизили до номера 3, он сохраняется до сих пор. Идут работы по проливке и разборке конструкций. В ходе тушения 12 апреля три пожарных пострадали, один погиб. «Молодой парень, 10 лет выслуги у него, житель Невского района Санкт-Петербурга. Двое пострадавших ребят — замначальника части и командир отделения, они тоже жители Невского района. Первыми прибыли, не дрогнули, стояли насмерть», — рассказал о погибшем и пострадавших начальник городского ГУМЧС Алексей Аникин.

О самом серьёзном за последние 19 лет пожаре в Петербурге читайте в материале «Фонтанки» и в онлайн-трансляции.



Губернатор Петербурга Александр Беглов, приехавший на Октябрьскую набережную в понедельник вечером, заверил, что нового строительства на месте сгоревшего здания не будет и что семьям пострадавших пожарных будет оказана помощь.