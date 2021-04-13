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Сотрудники центрального аппарата МЧС выехали к «Невской мануфактуре»

Министр Зиничев дал поручение оказать помощь ГУ МЧС по Петербургу

Оперативная группа из числа сотрудников центрального аппарата МЧС России выехала на место пожара на «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге.

«По поручению министра МЧС России Евгения Зиничева оперативная группа из числа сотрудников центрального аппарата выехала для оказания организационно-методической и практической помощи ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу по факту пожара на "Невской мануфактуре"», — сообщили ТАСС утром 13 апреля в пресс-службе ведомства.

В МЧС добавили, что тушение пожара продолжается, задействованы более 350 человек и 73 единицы техники.

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Незадолго до полуночи ранг пожара снизили до номера 3, он сохраняется до сих пор. Идут работы по проливке и разборке конструкций. В ходе тушения 12 апреля три пожарных пострадали, один погиб. «Молодой парень, 10 лет выслуги у него, житель Невского района Санкт-Петербурга. Двое пострадавших ребят — замначальника части и командир отделения, они тоже жители Невского района. Первыми прибыли, не дрогнули, стояли насмерть», — рассказал о погибшем и пострадавших начальник городского ГУМЧС Алексей Аникин.

О самом серьёзном за последние 19 лет пожаре в Петербурге читайте в материале «Фонтанки» и в онлайн-трансляции.

Губернатор Петербурга Александр Беглов, приехавший на Октябрьскую набережную в понедельник вечером, заверил, что нового строительства на месте сгоревшего здания не будет и что семьям пострадавших пожарных будет оказана помощь.

Огонь в здании «Невской мануфактуры» разгорелся в половине первого часа дня. Ранг пожара постепенно подняли до пятого, максимального уровня сложности. Пламя перекинулось на расположенный рядом хостел для рабочих на Тельмана, 8, людей успели эвакуировать.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление ведомства. В Петербург направили специалистов Криминалистического центра с опытом работы на местах происшествий техногенного характера.

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Комментарии (4)

МиККи
Парня жалко... Ради чего полез.. Всё равно сгорело всё.. Героизм должен быть соизмерим с возможными последствиями... Земля пухом.. Крысы, что подожгли, а я не сомневаюсь в этом, сами сгорят рано или поздно... Беглов болтун... Там через 5 лет будет элитный жилой комплекс...
ost-21
Видели, знаем. Сколько крупных пожаров было и сколько людей пострадало, результатов ноль. А очередной жилой комплекс теперь то там шарахнут и место подготовили уже. А Беглов лучше бы не позорился с подобными заявлениями, город после войны лучше выглядел и ведь отстояли, спасли.
Cвифт
..... единственную помощь, которую он может оказать - это разогнать в три шеи местное начальство.
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