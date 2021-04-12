Спасатели нашли пожарного, пропавшего при тушении «Невской мануфактуры»

Илья Белецкий — командир пожарно-спасательной части № 64 Невского района. Он был в числе сотрудников, которых в понедельник задействовали для тушения пожара на Октябрьской набережной, 50. Как сообщали в МЧС, звенья газодымозащитной службы обеспечивали вывод людей из здания, когда произошёл внезапный выброс пламени с последующим интенсивным горением. Двое пожарных пострадали и были госпитализированы , связь с Белецким пропала.

Тело пожарного Ильи Белецкого, связь с которым пропала при тушении пожара на фабрике «Невская мануфактура», найдено вечером 12 апреля. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в ГУ МЧС по Петербургу.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК). При этом гибель пожарного не подтверждали, отмечая, что его ищут.

К половине седьмого часа вечера, на момент разговора с «Фонтанкой», семья пропавшего сотрудника также ничего не знала о его состоянии.

Огонь в здании «Невской мануфактуры» разгорелся в половине первого часа дня. Ранг пожара постепенно подняли до пятого, максимального, уровня сложности. Пламя перекинулось на расположенный рядом хостел для рабочих на Тельмана, 8, людей успели эвакуировать.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление ведомства. В Петербург направили специалистов Криминалистического центра с опытом работы на местах происшествий техногенного характера.

Пожар пока не локализован. Горят 10 тысяч квадратных метров. Вертолёты МЧС РФ и Минобороны сбросили 240 тонн воды, на месте работает более 350 человек.