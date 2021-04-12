Сестра пропавшего в ходе ЧП на Октябрьской набережной пожарного: «Пока тело не нашли, надежда остаётся»

«Мы все молимся Богу, чтоб его нашли живым! Пока тело не нашли, надежда остаётся! Пока официальной версии нет, мы будем верить, что он жив и его найдут живым», — рассказала она в беседе с корреспондентом издания, отметив, что находится на месте происшествия.



По словам Яны, Илья трудится командиром пожарно-спасательной части № 64 Невского района. У него есть мама и две сестры.

Пожарные пострадали, как сообщало МЧС, во время эвакуации людей из здания на Октябрьской набережной, 50. Звенья газодымозащитной службы обеспечивали вывод людей из здания, когда произошёл внезапный выброс пламени с последующим интенсивным горением. Один сотрудник МЧС пропал во время тушения огня. Двоих госпитализировали: с одним работают врачи НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, c другим — их коллеги из ВЦЭРМ.