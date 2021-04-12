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В Петербурге горит "Невская мануфактура". Онлайн

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Сестра пропавшего в ходе ЧП на Октябрьской набережной пожарного: «Пока тело не нашли, надежда остаётся»

Пожарный пропал при тушении «Невской мануфактуры» в Петербурге

Семья пожарного Ильи Белецкого, пропавшего во время тушения охваченной огнём фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной в Петербурге, в курсе произошедшего и следит за ситуацией. Об этом 12 апреля «Фонтанке» рассказала его сестра Яна.

«Мы все молимся Богу, чтоб его нашли живым! Пока тело не нашли, надежда остаётся! Пока официальной версии нет, мы будем верить, что он жив и его найдут живым», — рассказала она в беседе с корреспондентом издания, отметив, что находится на месте происшествия.

По словам Яны, Илья трудится командиром пожарно-спасательной части № 64 Невского района. У него есть мама и две сестры.

Пожарные пострадали, как сообщало МЧС, во время эвакуации людей из здания на Октябрьской набережной, 50. Звенья газодымозащитной службы обеспечивали вывод людей из здания, когда произошёл внезапный выброс пламени с последующим интенсивным горением. Один сотрудник МЧС пропал во время тушения огня. Двоих госпитализировали: с одним работают врачи НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, c другим — их коллеги из ВЦЭРМ.

Петербургская фабрика «Невская мануфактура» полыхает больше шести часов. Площадь возгорания превысила 10 тысяч квадратных метров, пожар тушат по пятому номеру сложности. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

За ситуацией на Октябрьской набережной, 50, «Фонтанка» следит в формате онлайн-трансляции. Хронология событий, фото- и видеоматериалы — в специальном сюжете.

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Комментарии (8)

Какая там Надежда. Пол города проверяло этой горелой пластмассой, а он в самом эпицентре был.
Не будьте наивными.
К сожалению 😥
265843015
Когда стихнет найдут, обугленный скорее всего
АСмуров
>«Пока тело не нашли, надежда остаётся»
Пока не нашли и только вам по известным приметам не опознали !
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