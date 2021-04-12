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В Петербурге горит "Невская мануфактура". Онлайн

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Пожарный, которого доставили с Октябрьской набережной в НИИ скорой помощи, находится в реанимации

Врачи сообщили о состоянии сотрудника МЧС, который пострадал в пожаре в Петербурге

В ожоговой реанимации находится огнеборец, которого госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Как сообщил «Фонтанке» 12 апреля руководитель отдела термических поражений НИИ Евгений Зиновьев, состояние оценивается как тяжелое.

Второго огнеборца увезли во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС России.

Пожарные пострадали, как сообщало МЧС, во время эвакуации людей из здания на Октябрьской набережной, 50. Звенья газодымозащитной службы обеспечивали вывод людей из здания, когда произошёл внезапный выброс пламени с последующим интенсивным горением. Один сотрудник МЧС пропал во время тушения огня.

Пожар в здании начался в 12:35. Огнем на данный момент объято более 10 тысяч квадратных метров здания.

За ситуацией на Октябрьской набережной «Фонтанка» следит в формате онлайн-трансляции. Хронология событий, фото- и видеоматериалы — в специальном сюжете.

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