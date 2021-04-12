Второй пожарный, госпитализированный во ВЦЭРМ, находится в тяжелом состоянии

Врачи сообщили о состоянии второго сотрудника МЧС, который пострадал в пожаре в Петербурге.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС России, пожарного доставили в клинику на улице Оптиков. Он находится в ожоговой реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.



Врачи НИИ Скорой помощи также борются за жизнь пожарного, которого поместили в отдел термических поражений НИИ.



За ситуацией на Октябрьской набережной «Фонтанка» следит в формате онлайн-трансляции. Хронология событий, фото- и видеоматериалы — в специальном сюжете.

