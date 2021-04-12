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В Петербурге горит "Невская мануфактура". Онлайн

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Второй пожарный, госпитализированный во ВЦЭРМ, находится в тяжелом состоянии

Пожарный, которого доставили с Октябрьской набережной в клинику МЧС, находится в реанимации.

Врачи сообщили о состоянии второго сотрудника МЧС, который пострадал в пожаре в Петербурге.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС России, пожарного доставили в клинику на улице Оптиков. Он находится в ожоговой реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.

Врачи НИИ Скорой помощи также борются за жизнь пожарного, которого поместили в отдел термических поражений НИИ.

За ситуацией на Октябрьской набережной «Фонтанка» следит в формате онлайн-трансляции. Хронология событий, фото- и видеоматериалы — в специальном сюжете.

Сотрудники МЧС пострадали, как сообщало ведомство, во время эвакуации людей из здания на Октябрьской набережной, 50. Звенья газодымозащитной части обеспечивали вывод людей из здания, когда произошёл внезапный выброс пламени с последующим интенсивным горением. Один сотрудник МЧС пропал во время тушения огня.

Пожар в здании начался в 12:35. Огнем на данный момент объято более 10 тысяч квадратных метров здания. Тушение осложнено тем, что здание старое и дует сильный ветер. На месте работает вертолет.

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