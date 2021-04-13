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Ранг пожара на территории «Невской мануфактуры» снизили до третьего. Спасатели разбирают завалы

Работы на месте пожара в Невском районе Петербурга продолжаются больше тринадцати часов

За час до полуночи 13 апреля номера сложности пожара на Октябрьской набережной постепенно начали понижать.

Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, до одиннадцати часов вечера понедельника на территории фабрики «Невская мануфактура» работали по пятому, максимальному номеру сложности. К 23:27 ранг пожара снизили до номера 3.

«В данный момент продолжаются работы по проливке и разборке конструкций», — докладывают в ведомстве о ходе тушения.

Расчёты начали стягивать к фабрике в половине первого часа дня. К вечеру в ликвидации последствий задействовано 69 машин и 347 сотрудников, до темноты 10 тысяч квадратных метров тушили также с воздуха силами трёх вертолётов, два из которых предоставил ЗВО. На девять часов вечера в пресс-службе Минздрава РФ сообщили об одном погибшем и четырёх пострадавших, из которых двое в тяжёлом состоянии, ещё двое с лёгкими травмами.

«В ходе тушения пожара пострадали три сотрудника МЧС и один огнеборец погиб, сведений о других пострадавших не поступало», — уточняют в городском МЧС.

Губернатор Петербурга Александр Беглов, приехавший на Октябрьскую набережную в понедельник вечером, заверил, что семьям пострадавших пожарных будет оказана помощь. Нового строительства на месте сгоревшего здания, по его словам, не будет.

О самом серьёзном за последние 19 лет пожаре в Петербурге читайте в материале «Фонтанки» и в онлайн-трансляции.

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Комментарии (1)

Djnyana
Видимо я очень далёк от этих пожаров, какую Губернатор сможет помощь оказать?! Оживить? Или, сказать, что.. все мы - смертны.. - на Службе и, вот Вам - денежка, за на шу Безответственность и Наглость? - Бог спрашивает меня: зачем ты злой такой? - Господи, я - не злой, я.. - готов взорваться и.. - знаешь ты меня! Не в том смысле, как разумеют меня, когда допрашивают, а.. именно в том, когда я - Народ!
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