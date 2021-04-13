Ранг пожара на территории «Невской мануфактуры» снизили до третьего. Спасатели разбирают завалы

За час до полуночи 13 апреля номера сложности пожара на Октябрьской набережной постепенно начали понижать.



Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, до одиннадцати часов вечера понедельника на территории фабрики «Невская мануфактура» работали по пятому, максимальному номеру сложности. К 23:27 ранг пожара снизили до номера 3.

«В данный момент продолжаются работы по проливке и разборке конструкций», — докладывают в ведомстве о ходе тушения.

Расчёты начали стягивать к фабрике в половине первого часа дня. К вечеру в ликвидации последствий задействовано 69 машин и 347 сотрудников, до темноты 10 тысяч квадратных метров тушили также с воздуха силами трёх вертолётов, два из которых предоставил ЗВО. На девять часов вечера в пресс-службе Минздрава РФ сообщили об одном погибшем и четырёх пострадавших, из которых двое в тяжёлом состоянии, ещё двое с лёгкими травмами.