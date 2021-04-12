Собственник помещений на Октябрьской набережной рассказал, где начался пожар

Судя по данным 2gis.ru, на 4 этаже дома 50 по Октябрьской набережной, в частности, работает компания «Англер», производитель надувных лодок из ПВХ «федерального масштаба», как она себя называет. Все попытки получить комментарии ее директора Игоря Пеховского провалились — он вешал трубку всякий раз, как слышал слово «Фонтанка».

О начале пожара «Фонтанке» 12 апреля рассказал собственник зданий — АО «Невская мануфактура». «Арендатор должен был выполнять все противопожарные требования, оборудовать помещения средствами пожарной защиты, соблюдать требования нормативных актов при выполнении работ, — рассказали в компании. — Это предусмотрено договорами аренды».

По словам АО «Невская Мануфактура», оно «обеспечило своевременное оповещение сотрудников, арендаторов и иных лиц, работающих в помещениях, и их эвакуацию, соблюдая все противопожарные инструкции, что позволило избежать жертв среди людей, находящихся в помещениях, несмотря на разгар рабочего дня».

Кроме того, компания уточнила, что на территории квартала, ограниченного Октябрьской набережной, улицей Тельмана и улицей Новоселов, планируется строительство жилого комплекса. «В настоящий момент проект планировки территории находится в стадии согласования, — сообщает «Невская мануфактура». — Проект прошел общественные слушания. Предприятие согласовало с городскими властями сохранение и реконструкцию исторических зданий. По заказу АО «Невская Мануфактура» была привлечена Студия-44 под руководством Н.И.Явейна, которая разработала именно такой проект, предусматривающий бережное отношение к культурному наследию Петербурга». Реализовать проект хотят «в ближайшие годы».

Напомним, бенефициаром АО «Невская мануфактура», по открытым данным, в 2016 году был Алексей Устаев. Его представители заявили, что охваченные огнем объекты и сейчас принадлежат ему, однако переданы в аренду.