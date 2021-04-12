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В Петербурге горит "Невская мануфактура". Онлайн

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Собственник помещений на Октябрьской набережной рассказал, где начался пожар

«Невская мануфактура»: Пожар на Октябрьской набережной начался с производителя резиновых лодок

Возгорание в здании «Невской мануфактуры» произошло на верхних этажах здания. Если конкретно — в помещениях арендатора, занимавшегося производством лодок.

О начале пожара «Фонтанке» 12 апреля рассказал собственник зданий — АО «Невская мануфактура». «Арендатор должен был выполнять все противопожарные требования, оборудовать помещения средствами пожарной защиты, соблюдать требования нормативных актов при выполнении работ, — рассказали в компании. — Это предусмотрено договорами аренды».

Судя по данным 2gis.ru, на 4 этаже дома 50 по Октябрьской набережной, в частности, работает компания «Англер», производитель надувных лодок из ПВХ «федерального масштаба», как она себя называет. Все попытки получить комментарии ее директора Игоря Пеховского провалились — он вешал трубку всякий раз, как слышал слово «Фонтанка».

По словам АО «Невская Мануфактура», оно «обеспечило своевременное оповещение сотрудников, арендаторов и иных лиц, работающих в помещениях, и их эвакуацию, соблюдая все противопожарные инструкции, что позволило избежать жертв среди людей, находящихся в помещениях, несмотря на разгар рабочего дня».

Кроме того, компания уточнила, что на территории квартала, ограниченного Октябрьской набережной, улицей Тельмана и улицей Новоселов, планируется строительство жилого комплекса. «В настоящий момент проект планировки территории находится в стадии согласования, — сообщает «Невская мануфактура». — Проект прошел общественные слушания. Предприятие согласовало с городскими властями сохранение и реконструкцию исторических зданий. По заказу АО «Невская Мануфактура» была привлечена Студия-44 под руководством Н.И.Явейна, которая разработала именно такой проект, предусматривающий бережное отношение к культурному наследию Петербурга». Реализовать проект хотят «в ближайшие годы».

Напомним, бенефициаром АО «Невская мануфактура», по открытым данным, в 2016 году был Алексей Устаев. Его представители заявили, что охваченные огнем объекты и сейчас принадлежат ему, однако переданы в аренду.

«Фонтанка» следит за пожаром на Октябрьской набережной в режиме онлайн-трансляции.

Огонь в здании «Невской мануфактуры» разгорелся в половине первого часа дня. Ранг пожара постепенно подняли до пятого, максимального, уровня сложности. Пламя перекинулось на расположенный рядом хостел для рабочих на Тельмана, 8, людей успели эвакуировать.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление ведомства. В Петербург направили специалистов Криминалистического центра с опытом работы на местах происшествий техногенного характера.

Пожар пока не локализован. Горят 10 тысяч квадратных метров. Вертолёты МЧС РФ и Минобороны сбросили 240 тонн воды, на месте работает более 350 человек.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Mash
Редкостные раздолбаи, покупали как-то у них лодки, они их со своего склада по Питеру три недели не могли привезти, просто забивали к отгрузке, т.к были более крупные заказы (как уже сказал нам водитель на отгрузке) а менеджер просто уехал в отпуск, пока уже не попросили вернуть платеж все завтраками кормили.
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