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Смольный отказался мириться с «Невской мануфактурой» в суде. Его не устроили сроки реставрации

КГИОП Петербурга отклонил предложенное «Невской мануфактурой» мировое соглашение

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры принял решение отклонить мировое соглашение, которое ему ранее в суде предложило АО «Невская мануфактура». Чиновники и собственник сгоревшего исторического здания не сошлись в сроках и неустойках.

Как рассказали «Фонтанке» в комитете 29 июня, решение принято КГИОП в связи с несогласием с представленным ответчиком сроком проведения работ по сохранению объекта.

«Также КГИОП просит установить неустойку за неисполнение решения суда в установленный срок в размере 100 000 руб., а в случае дальнейшего неисполнения — по 200 000 руб. ежемесячно, — продолжает комитет. — АО «Невская мануфактура» предлагает изменить размер астрента, увеличив штраф до 200 000 руб. за каждое неисполненное в срок обязательство, но снизив до 100 000 руб. размер ежемесячной неустойки в случае дальнейшего неисполнения решения суда».

Напомним, после пожара на территории «Невской мануфактуры» КГИОП обратился в арбитраж, чтобы обязать собственника провести противоаварийные работы в течение 6 месяцев и восстановить поврежденный памятник в течение 48 месяцев с момента вступления в силу решения суда. Заседание было отложено в связи с предложением ответчика заключить мировое соглашение. Представители предприятия сообщили: «Невская мануфактура» согласна со всеми требованиями КГИОП, поэтому спора здесь нет и быть и не может. Ведется конструктивный диалог. Сейчас обсуждается только юридическая техника».

В середине июня «Невская мануфактура» объявила конкурс на первый этап обследования, сохранения и консервации сгоревшего здания-памятника на Октябрьской набережной, 50. На главном производственном корпусе с водонапорной башней проведут противоаварийные работы. Сооружение прикроют сеткой с изображением его фасада.

Пожар на территории «Невской мануфактуры» разгорелся 12 апреля, спасателей на Октябрьскую набережную вызвали в 12:35. Меньше чем за час ранг подняли до пятого — максимального из существующих уровней сложности. Пламя распространилось на 10 тысяч квадратных метров, захватило соседнее здание, в котором располагался хостел.

К борьбе с огнём привлекли почти 350 пожарных, 240 тонн воды сбросили три вертолёта. Основное здание «Невской мануфактуры» изнутри сгорело полностью, от него остались только стены. При тушении погиб спасатель Илья Белецкий, 15 апреля его похоронили на Серафимовском кладбище. Ещё трое его сослуживцев пострадали. Одному обожгло руки, его почти сразу выписали из больницы. Двое других — Борис Старковский и Антон Соколов — долгое время оставались в тяжёлом состоянии. Кроме того, за медпомощью обращалась школьница.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека, заподозрили генерального директора АО «Невская мануфактура» и его заместителя. Оба арестованы. А через месяц СК добавил фигурантам еще одного уголовное дело о «уничтожении или повреждении объектов культурного наследия»

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Комментарии (4)

Serj_
Никаких скидок, за этот апокалипсис собственник должен ответить по полной программе! Или изъятие в пользу города.
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