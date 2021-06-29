Смольный отказался мириться с «Невской мануфактурой» в суде. Его не устроили сроки реставрации

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры принял решение отклонить мировое соглашение, которое ему ранее в суде предложило АО «Невская мануфактура». Чиновники и собственник сгоревшего исторического здания не сошлись в сроках и неустойках.
Как рассказали «Фонтанке» в комитете 29 июня, решение принято КГИОП в связи с несогласием с представленным ответчиком сроком проведения работ по сохранению объекта.
«Также КГИОП просит установить неустойку за неисполнение решения суда в установленный срок в размере
Напомним, после пожара на территории «Невской мануфактуры» КГИОП обратился в арбитраж, чтобы обязать собственника провести противоаварийные работы в течение 6 месяцев и восстановить поврежденный памятник в течение 48 месяцев с момента вступления в силу решения суда. Заседание было отложено в связи с предложением ответчика заключить мировое соглашение. Представители предприятия сообщили: «Невская мануфактура» согласна со всеми требованиями КГИОП, поэтому спора здесь нет и быть и не может. Ведется конструктивный диалог. Сейчас обсуждается только юридическая техника».
В середине июня «Невская мануфактура» объявила конкурс на первый этап обследования, сохранения и консервации сгоревшего здания-памятника на Октябрьской набережной, 50. На главном производственном корпусе с водонапорной башней проведут противоаварийные работы. Сооружение прикроют сеткой с изображением его фасада.