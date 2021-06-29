Смольный отказался мириться с «Невской мануфактурой» в суде. Его не устроили сроки реставрации

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры принял решение отклонить мировое соглашение, которое ему ранее в суде предложило АО «Невская мануфактура». Чиновники и собственник сгоревшего исторического здания не сошлись в сроках и неустойках.



Как рассказали «Фонтанке» в комитете 29 июня, решение принято КГИОП в связи с несогласием с представленным ответчиком сроком проведения работ по сохранению объекта.

