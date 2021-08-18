Обсуждение судьбы дома Басевича отменили. Решение объяснили проверкой Роспотребнадзора

Общественное обсуждение по проекту сноса дома Басевича в Петербурге, которое организовали градозащитники и горожане, было отменено по просьбе площадки проведения из-за проверки Роспотребнадзора. Об этом 18 августа «Фонтанке» сообщили организаторы мероприятия.
Слушания должны были состояться вечером в среду в конгресс-холле «Васильевский». Однако площадка несколько часов назад связалась с организаторами и сообщила об отмене всех запланированных на сегодня событий.
В конгресс-холле на просьбу подтвердить информацию представитель площадки Татьяна Кудрявцева сначала заявила: «У нас частная территория, и мы закрыты. Мы просто закрыты, у нас частная территория». На уточнение, корректно ли, что она не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию, Татьяна заверила, что не понимает, о чем идет речь.
«Я не знаю, слушания, не слушания. У нас была заявка, она не была оплачена, ни договора», — сказала она, заверив, что сегодня на площадке в принципе нет мероприятий, поэтому отмен тоже не было. На вопрос, была ли вчера или сегодня проверка Роспотребнадзора, уклончиво заметила: «Это может быть в любое время» и сослалась на распоряжение, которое ограничивает количество людей на мероприятиях.
Как пояснил один из градозащитников, петербургский журналист Олег Мухин, договоренности об оплате заранее не было, и реквизиты площадка прислала только 18 августа. «Где-то в третьем часу они позвонили и сказали, что у них проверка Роспотребадзора, отменяют все мероприятия на несколько дней... Я им сказал, у нас же все соответствует требованиям — до 75 человек, все в масках», — рассказал Мухин.
Его коллега по организации слушаний Роман уточнил, что дата и место пока неизвестны, но мероприятие обязательно состоится позже.
Проведения общественного обсуждения — официального мероприятия, по проекту сноса дома Басевича петербуржцы добиваются с лета 2020 года, когда власти отказывались его проводить из-за ковидных ограничений численности участников. Поэтому активисты приняли решение провести аналогичное мероприятие самостоятельно, чтобы обсудить ситуацию.
Дом Басевича на Большой Пушкарской улице сегодня — одна из наиболее известных точек борьбы градозащитников. Здание изначально планировали отреставрировать в рамках программы «Молодежи — доступное жилье». Но в итоге было решение отдать дом Театру танца Бориса Эйфмана под обустройство апартаментов для артистов. А соседний участок с «расселенным» детским садом — под строительство общежития для одноименной академии. Проект апартаментов для артистов предполагает сохранение только части лицевого фасада — остальное идет под снос. Проект несколько раз возвращали на доработку.
Дом Басевича официально передали театру в апреле 2019 года. Все это время заброшка не охранялась, там регулярно возникают пожары. В мае 2021 года защитники потребовали возбудить уголовное дело и обратились в Следственный комитет. Кроме того, иск к Смольному с требованием законсервировать здание подала и прокуратура, но ведомство ошиблось адресатом, так как право управления домом принадлежит театру.