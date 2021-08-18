Обсуждение судьбы дома Басевича отменили. Решение объяснили проверкой Роспотребнадзора

Общественное обсуждение по проекту сноса дома Басевича в Петербурге, которое организовали градозащитники и горожане, было отменено по просьбе площадки проведения из-за проверки Роспотребнадзора. Об этом 18 августа «Фонтанке» сообщили организаторы мероприятия. Слушания должны были состояться вечером в среду в конгресс-холле «Васильевский». Однако площадка несколько часов назад связалась с организаторами и сообщила об отмене всех запланированных на сегодня событий.

В конгресс-холле на просьбу подтвердить информацию представитель площадки Татьяна Кудрявцева сначала заявила: «У нас частная территория, и мы закрыты. Мы просто закрыты, у нас частная территория». На уточнение, корректно ли, что она не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию, Татьяна заверила, что не понимает, о чем идет речь.



«Я не знаю, слушания, не слушания. У нас была заявка, она не была оплачена, ни договора», — сказала она, заверив, что сегодня на площадке в принципе нет мероприятий, поэтому отмен тоже не было. На вопрос, была ли вчера или сегодня проверка Роспотребнадзора, уклончиво заметила: «Это может быть в любое время» и сослалась на распоряжение, которое ограничивает количество людей на мероприятиях.

Как пояснил один из градозащитников, петербургский журналист Олег Мухин, договоренности об оплате заранее не было, и реквизиты площадка прислала только 18 августа. «Где-то в третьем часу они позвонили и сказали, что у них проверка Роспотребадзора, отменяют все мероприятия на несколько дней... Я им сказал, у нас же все соответствует требованиям — до 75 человек, все в масках», — рассказал Мухин.

Его коллега по организации слушаний Роман уточнил, что дата и место пока неизвестны, но мероприятие обязательно состоится позже.

Проведения общественного обсуждения — официального мероприятия, по проекту сноса дома Басевича петербуржцы добиваются с лета 2020 года, когда власти отказывались его проводить из-за ковидных ограничений численности участников. Поэтому активисты приняли решение провести аналогичное мероприятие самостоятельно, чтобы обсудить ситуацию.

