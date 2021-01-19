В Петербурге во дворе «Владимирского пассажа» со стороны улицы Рубинштейна хотят построить гостиницу. Проект 20 января предстоит рассмотреть Градостроительному совету, сообщает 19 января пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре.
Заказчиком работ выступает ООО «Производственное объединение "ТОК"», проектная организация — компания «Архитектура Строительство Управление». Реконструкция коснется участка площадью 1880 кв. м. Там предполагается разместить гостиницу и многофункциональный центр.
Гостиницу возведут за счет надстройки здания № 28, лит. Б (построенного в 1838 году по проекту архитектора Василия Моргана), обустроив на последнем этаже мансарды с французскими балконами. В описании архитектурно-градостроительного облика указано, что лицевой фасад здания останется без изменений.
Пятиэтажный МФК планируется построить на месте исторического двухэтажного флигеля. Он, по мнению заказчика, «не представляет исторической ценности» и находится в неудовлетворительном состоянии.