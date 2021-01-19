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На Рубинштейна реконструируют двор «Владимирского пассажа». Ради него хотят снести дореволюционный флигель

В Петербурге во дворе «Владимирского пассажа» со стороны улицы Рубинштейна хотят построить гостиницу. Проект 20 января предстоит рассмотреть Градостроительному совету, сообщает 19 января пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре.

Заказчиком работ выступает ООО «Производственное объединение "ТОК"», проектная организация — компания «Архитектура Строительство Управление». Реконструкция коснется участка площадью 1880 кв. м. Там предполагается разместить гостиницу и многофункциональный центр.

Фото: пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре

Гостиницу возведут за счет надстройки здания № 28, лит. Б (построенного в 1838 году по проекту архитектора Василия Моргана), обустроив на последнем этаже мансарды с французскими балконами. В описании архитектурно-градостроительного облика указано, что лицевой фасад здания останется без изменений.

Фото: пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре

Пятиэтажный МФК планируется построить на месте исторического двухэтажного флигеля. Он, по мнению заказчика, «не представляет исторической ценности» и находится в неудовлетворительном состоянии.

Фото: пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре
Фото: пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре

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Комментарии (9)

Pupin
Некрасиво, архитектор низкосортного уровня.
walker_5e4cd299a1c68
Он, по мнению заказчика, «не представляет исторической ценности» и находится в неудовлетворительном состоянии.
Да по мнению Ваших заказчиков весь Санкт-Петербург не представляет никакой исторической ценности.
Здание имхо, абсолютно не сочетается с окружающей архитектурой, да и ладно.
Будет такой же шедевр, как форт тауэр на Московском проспекте.
hedgehog_
какая гадость. ну допустим на месте 28д построют вот эту простите гостиницу. мы ее видим слева от пассажу. а справа от пассажу мы почти не видим внезапно надстроенное мансардами здание 28 просто, и какую-то шаурмячную с дыркой на первом плане. наверное крыша шаурмячной соединяется с 28? а через дырку предполагается следовать внутрь пассажу?
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