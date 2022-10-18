    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 7

    3 м/с, зап

    758мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd61.76eur60.56

    Следственный комитет запросил у КГИОП данные по 50 историческим зданиям. Это нужно для уголовного дела

    2195
    4 комментария

    Следственный комитет намерен проверить документацию по реконструкции и демонтажу на 50 исторических объектах в Петербурге. Среди них — уже разрушенные и те, где работы только планируются.

    По данным «Фонтанки», запрос отправлен из СК в КГИОП еще в сентябре. В нем говорится, что в рамках уголовного дела ведомство намерено проверить всю документацию по широкому перечню объектов — включая решения об изменении зон охраны, экспертизы и переписку. В списке есть несколько опечаток, «Фонтанка» откорректировала их, исходя из представлений об адресах.

    — «Дом Лапина», Рижский проспект, д. 26, лит. А и лит. Б

    — «Бани Екимовой», Малый проспект П.С., д. 1а, лит. А, и д. 4, лит. А
    — «Манеж лейб-гвардии Финляндского полка», 20-я линия В.О., д. 19

    — «Васильевский винный городок», В.О., Уральская ул., д. 1, лит. Ж
    — «Дом Шагина (Зыковых), наб. реки Фонтанки, д. 145б
    — «Дом Салтыковой», Б. Морская ул., д. 51, лит. А
    — Клинский пр., д. 25
    — «Дом Басевича», Б. Пушкарская ул., д. 9, д. 7
    — Тележная ул., д. 21, лит. А
    — Кирилловская ул., д. 23, лит. А
    — 9-я Советская ул., д. 17
    — ул. Моисеенко, д. 10
    — Мясная ул., д. З, лит. М
    — ул. Александра Невского, д. 8, лит. П
    — Гаванская ул., д. 5, лит. А
    — 7-я Советская ул., д. 22, лит. В
    — г. Павловск, Песчаный переулок, д. 9, лит. А
    — пос. Тярлево, Луговая ул., д. 11, лит. А
    — Павловск, Садовая ул., д. 3, лит. А
    — пос.Тярлево, Луговая ул., д. 15, лит. Д
    — г. Павловск, Конюшенная ул., д. 35/2, лит. А
    — пос. Песочный, Нижняя ул., д. 1, лит. А
    — Сестрорецк, 2-я Тарховская ул., д. 27, лит. А
    — г. Зеленогорск, Приморское шоссе, д. 539, лит. А
    — пос. Песочный, Речной проезд, д. 3/13, лит. А
    — пос. Песочный, Речная ул., д. 42, лит. Б
    — Урюпин переулок, д. 2/6, лит. А
    — Дворец («Швейцарский домик»), Дудергоф, пр. 25 Октября, д. 18
    — Пискаревский пр., д. 3, лит. Ц
    — Трансформаторная подстанция Сергиево, ул. Володарского, д. 30, к. З, лит. А
    — Московский пр., д. 72
    — наб. Обводного канала, д. 74, лит. К
    — Тамбовская ул., д. 8, лит. Б
    — Обувная фабрика «Скороход», Заставская ул., д. 33, лит. Д
    — Обувная фабрика «Скороход», Московский пр., д. 109, лит. П
    — «Фабрика елочных игрушек», Рощинская ул., д. 8, лит. А
    — «Дом Лермонтова», Садовая ул., д. 61
    — «Дача Шауба», п. Ольгино, Лахтинский проспект, д. 115
    — «Дача Мюзера», г. Зеленогорск, Театральная ул., д. 9
    — «Завод «Ригель», ул. Профессора Попова, д. 38
    — «Владимирский пассаж», Владимирский пр., 19
    — «Центр исследований ракетных войск», Хрустальная ул., д. 1/ ул. Проф. Качалова, д. 10

    — «Пулковская обсерватория», Пулковское шоссе, д. 65, к. 1

    — «Центральный военно-морской музей», пл. Труда, д. 5
    — «Здание Биржи», Биржевая пл., д. 4
    — «Типография Брокгауз и Ефрон», Прачечный пер., д. 6
    — «Воронцовский дворец», Садовая ул., д. 26
    — «Фабрика «Красное Знамя», Пионерская ул., д. 53
    — «Здание страхового общества «Россия», Б. Морская ул., д. 37

    В списке несколько зданий, которые уже утрачены — например манеж лейб-гвардии Финляндского полка, по которому возбуждено отдельное уголовное дело с председателем КГИОП в статусе обвиняемого. Кроме того, там еще несколько скандальных объектов последнего времени: частично снесенные бани Екимовой, особняк Салтыковой, дом Басевича и другие. Кроме того, несколько адресов, вокруг которых градостроительных скандалов прямо сейчас не наблюдается, — например здание Биржи и Военно-морской музей.


    «Фонтанка» подробно рассказывала об уголовном деле по превышению полномочий в КГИОП в связи с демонтажом исторических зданий. Подробнее о списке Следственного комитета читайте здесь.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close