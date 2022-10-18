Следственный комитет запросил у КГИОП данные по 50 историческим зданиям. Это нужно для уголовного дела

Следственный комитет намерен проверить документацию по реконструкции и демонтажу на 50 исторических объектах в Петербурге. Среди них — уже разрушенные и те, где работы только планируются.



По данным «Фонтанки», запрос отправлен из СК в КГИОП еще в сентябре. В нем говорится, что в рамках уголовного дела ведомство намерено проверить всю документацию по широкому перечню объектов — включая решения об изменении зон охраны, экспертизы и переписку. В списке есть несколько опечаток, «Фонтанка» откорректировала их, исходя из представлений об адресах.



— «Дом Лапина», Рижский проспект, д. 26, лит. А и лит. Б



— «Бани Екимовой», Малый проспект П.С., д. 1а, лит. А, и д. 4, лит. А

— «Манеж лейб-гвардии Финляндского полка», 20-я линия В.О., д. 19 — «Васильевский винный городок», В.О., Уральская ул., д. 1, лит. Ж

— «Дом Шагина (Зыковых), наб. реки Фонтанки, д. 145б

— «Дом Салтыковой», Б. Морская ул., д. 51, лит. А

— Клинский пр., д. 25

— «Дом Басевича», Б. Пушкарская ул., д. 9, д. 7

— Тележная ул., д. 21, лит. А

— Кирилловская ул., д. 23, лит. А

— 9-я Советская ул., д. 17

— ул. Моисеенко, д. 10

— Мясная ул., д. З, лит. М

— ул. Александра Невского, д. 8, лит. П

— Гаванская ул., д. 5, лит. А

— 7-я Советская ул., д. 22, лит. В

— г. Павловск, Песчаный переулок, д. 9, лит. А

— пос. Тярлево, Луговая ул., д. 11, лит. А

— Павловск, Садовая ул., д. 3, лит. А

— пос.Тярлево, Луговая ул., д. 15, лит. Д

— г. Павловск, Конюшенная ул., д. 35/2, лит. А

— пос. Песочный, Нижняя ул., д. 1, лит. А

— Сестрорецк, 2-я Тарховская ул., д. 27, лит. А

— г. Зеленогорск, Приморское шоссе, д. 539, лит. А

— пос. Песочный, Речной проезд, д. 3/13, лит. А

— пос. Песочный, Речная ул., д. 42, лит. Б

— Урюпин переулок, д. 2/6, лит. А

— Дворец («Швейцарский домик»), Дудергоф, пр. 25 Октября, д. 18

— Пискаревский пр., д. 3, лит. Ц

— Трансформаторная подстанция Сергиево, ул. Володарского, д. 30, к. З, лит. А

— Московский пр., д. 72

— наб. Обводного канала, д. 74, лит. К

— Тамбовская ул., д. 8, лит. Б

— Обувная фабрика «Скороход», Заставская ул., д. 33, лит. Д

— Обувная фабрика «Скороход», Московский пр., д. 109, лит. П

— «Фабрика елочных игрушек», Рощинская ул., д. 8, лит. А

— «Дом Лермонтова», Садовая ул., д. 61

— «Дача Шауба», п. Ольгино, Лахтинский проспект, д. 115

— «Дача Мюзера», г. Зеленогорск, Театральная ул., д. 9

— «Завод «Ригель», ул. Профессора Попова, д. 38

— «Владимирский пассаж», Владимирский пр., 19

— «Центр исследований ракетных войск», Хрустальная ул., д. 1/ ул. Проф. Качалова, д. 10

— «Пулковская обсерватория», Пулковское шоссе, д. 65, к. 1

— «Центральный военно-морской музей», пл. Труда, д. 5

— «Здание Биржи», Биржевая пл., д. 4

— «Типография Брокгауз и Ефрон», Прачечный пер., д. 6

— «Воронцовский дворец», Садовая ул., д. 26

— «Фабрика «Красное Знамя», Пионерская ул., д. 53

— «Здание страхового общества «Россия», Б. Морская ул., д. 37



В списке несколько зданий, которые уже утрачены — например манеж лейб-гвардии Финляндского полка, по которому возбуждено отдельное уголовное дело с председателем КГИОП в статусе обвиняемого. Кроме того, там еще несколько скандальных объектов последнего времени: частично снесенные бани Екимовой, особняк Салтыковой, дом Басевича и другие. Кроме того, несколько адресов, вокруг которых градостроительных скандалов прямо сейчас не наблюдается, — например здание Биржи и Военно-морской музей.

