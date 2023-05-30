В Петербурге начинают проектирование музея электротранспорта на Васильевском. Там будет детский трамвай и блокадная экспозиция

Петербургский «Горэлектротранс» объявил конкурс на проектно-изыскательские работы по реконструкции корпусов Василеостровского трамвайного парка. Именно там должен появиться масштабный музей электрического транспорта, включающий блокадную экспозицию.



Документация опубликована накануне. Официально изыскания надо провести для «реконструкции зданий литер Я, Ж, Е, З, Д, И (расположенных по адресу: Санкт-Петербург, Средний пр. В.О. д. 77)» и для «приспособления для современного использования зданий литер А, Б, В». Стартовая стоимость составляет 240 млн рублей, работы необходимо закончить к 25 декабря 2024 года.



В техническом задании подробно расписаны характеристики объекта, для которого и проводятся изыскания. Общая площадь составляет 20 тысяч квадратных метров, из них 14 тысяч — это залы, а кроме того, в списке архив, хранилище, мастерские (1200 кв. м), вспомогательные и технические помещения. Отдельно прописан зал на 260–1000 человек.



В перечне также кафе, информационный центр (включающий кинозал), здание обучающего депо с мастерской, узкоколейная трамвайная линия в 600 метров, навес для хранения подвижного состава.



Здания под литерами А, Б и В (это депо), входят в состав объекта культурного наследия «Василеостровский трамвайный парк». Так что в ТЗ указано: «Архитектурно-художественными решениями предусмотреть возможность приспособления исторического комплекса под современное использование с обязательным соблюдением требований государственной охраны объектов культурного наследия». По согласованию с КГИОП включить в проект демонтаж поздних пристроек, реставрацию фасадов с восстановлением исторического облика, воссоздание окон и дверей, реставрацию интерьеров. К документации приложено задание от комитета по охране памятников.



«Фонтанка» неоднократно рассказывала о планах «Горэлектротранса» организовать полноценный музей электрического транспорта на второй площадке Третьего трамвайного парка, что на Среднем проспекте.

