Правнучку летчика Чкалова, призывавшую ударить по Москве атомной бомбой, внесли в список террористов и экстремистов

Признанную иноагентом правнучку летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову* внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Информация об этом появилась на сайте ведомства в четверг, 31 октября.

В апреле этого года против Богдановой возбудили уголовное дело о призывах к терроризму. Поводом для этого стало заявление правнучки легендарного советского летчика-испытателя в интервью Олегу Кашину** о необходимости нанести ядерный удар по Москве. В мае 2024 года ее объявили в розыск, а в июле Богданову внесли в реестр иностранных агентов.

Дарье Богдановой 37 лет. Она родилась в Москве, но сейчас проживает в Бельгии вместе с супругом с украинскими корнями. Девушка является внучкой Ольги Чкаловой — третьей дочери летчика-испытателя.

На стриме с Кашиным Богданова заявила о необходимости нанести ядерный удар по Москве. И добавила, что судьба миллионов человек, в том числе матери и бабушки, живущих в столице, ее не волнует, пишут СМИ. Также Богданова привела в пример атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки.