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Общество Правнучку летчика Чкалова, призывавшую ударить по Москве атомной бомбой, внесли в список террористов и экстремистов

Правнучку летчика Чкалова, призывавшую ударить по Москве атомной бомбой, внесли в список террористов и экстремистов

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15 комментариев

Признанную иноагентом правнучку летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову* внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Информация об этом появилась на сайте ведомства в четверг, 31 октября.

В апреле этого года против Богдановой возбудили уголовное дело о призывах к терроризму. Поводом для этого стало заявление правнучки легендарного советского летчика-испытателя в интервью Олегу Кашину** о необходимости нанести ядерный удар по Москве. В мае 2024 года ее объявили в розыск, а в июле Богданову внесли в реестр иностранных агентов.

Дарье Богдановой 37 лет. Она родилась в Москве, но сейчас проживает в Бельгии вместе с супругом с украинскими корнями. Девушка является внучкой Ольги Чкаловой — третьей дочери летчика-испытателя. 

Как сообщал РБК, Богданова является активисткой движения Freedom Birds for Ukraine. Организация собирает средства на покупку дронов и других средств для ВСУ.

На стриме с Кашиным Богданова заявила о необходимости нанести ядерный удар по Москве. И добавила, что судьба миллионов человек, в том числе матери и бабушки, живущих в столице, ее не волнует, пишут СМИ. Также Богданова привела в пример атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки.

*Признана Минюстом РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

**Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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Комментарии
15
AndrewBarsik
51 минута
Интересное наблюдение: не знаю в Санкт-Петербурге ни одного человека, который боялся бы удара атомной бомбой по Москве.
280084718
1 час
А Симоньян предлагала атомную бомбу над Сибирью взорвать. Но это другое.
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