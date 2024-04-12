РИА: против правнучки летчика Чкалова возбудили дело о призывах к терроризму

В отношении правнучки легендарного советского летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарьи Богдановой возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму. Об этом 12 апреля сообщает
По словам собеседника агентства, речь идет об уголовном деле по части 2 статьи 205.2 УК РФ — «Публичные призывы к террористической деятельности». Он уточнил, что поводом для этого стали в том числе ее высказывания в интервью иностранному агенту Олегу Кашину*, в котором она «призывала к осуществлению террористической деятельности».
Полиция намерена объявить Дарью Богданову в международный розыск.
Как ранее писали СМИ, Дарья Богданова заявила, что для завершения конфликта на Украине необходимо нанести ядерный удар по Москве, в которой у нее, помимо прочего, остались родственники. В пример она привела атомный удар по японским Хиросиме и Нагасаки, который привел к завершению Второй мировой войны. Московская прокуратура организовала проверку по поводу этих высказываний.
*Признан в России иностранным агентом.