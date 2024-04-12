РИА: против правнучки летчика Чкалова возбудили дело о призывах к терроризму

В отношении правнучки легендарного советского летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарьи Богдановой возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму. Об этом 12 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, речь идет об уголовном деле по части 2 статьи 205.2 УК РФ — «Публичные призывы к террористической деятельности». Он уточнил, что поводом для этого стали в том числе ее высказывания в интервью иностранному агенту Олегу Кашину*, в котором она «призывала к осуществлению террористической деятельности».

