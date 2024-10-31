Когда пятница неприятный день: в Петербурге пойдет первый снег, но немного

Циклон Martina в ночь на пятницу принесет в Петербург первый снег. Осадки к началу ночи стартуют с дождя, потом перейдут в мокрый снег. Как сообщил главный синоптик Александр Колесов, его будет немного, и он должен подтаять.

К Петербургу циклон подойдет к началу ночи. Температура установится на уровне 0…+2 градуса, днем потеплеет до +2…+4 градусов.

Осадков в виде мокрого снега будет немного, а из-за плюсовой температуры он должен подтаять. Хотя на газонах и в других местах может остаться, отметил Колесов. В субботу в город придут первые отрицательные температуры.

Ранее Колесов объяснил, почему в реках Петербурга прибывает вода.