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Город Когда пятница неприятный день: в Петербурге пойдет первый снег, но немного

Когда пятница неприятный день: в Петербурге пойдет первый снег, но немного

3 040
6 комментариев

Циклон Martina в ночь на пятницу принесет в Петербург первый снег. Осадки к началу ночи стартуют с дождя, потом перейдут в мокрый снег. Как сообщил главный синоптик Александр Колесов, его будет немного, и он должен подтаять.

К Петербургу циклон подойдет к началу ночи. Температура установится на уровне 0…+2 градуса, днем потеплеет до +2…+4 градусов.

Осадков в виде мокрого снега будет немного, а из-за плюсовой температуры он должен подтаять. Хотя на газонах и в других местах может остаться, отметил Колесов. В субботу в город придут первые отрицательные температуры.

Ранее Колесов объяснил, почему в реках Петербурга прибывает вода.

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Комментарии
6
obedanet
25 минут
Судя по обилию оставшихся на летних колёсах, которых сегодня видел, на носу день жестянщика)
Peshekhod
24 минуты
Врешь, не возьмешь! Я уже поменял колеса и омывайку на -30С залил! - )
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