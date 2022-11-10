В Петербурге согласовали начало работ по реконструкции музея электрического транспорта

Проектирование обновленного музея электрического транспорта на Васильевском острове планируют начать в 2023 году. Всего оно обойдется в 250 млн рублей.



О планах «Горэлектротранса» «Фонтанке» 10 ноября рассказал собеседник в транспортном блоке. По его словам, решение согласовано с финансистами Смольного. Предполагается, что проектирование пройдет в 2023–2024 годах.



«Фонтанка» подробно рассказывала, что, согласно концепции, музей предполагается разместить на второй площадке Третьего трамвайного парка. Все три исторических депо сохранятся, там будет выставлен рельсовый и электрический транспорт, смежные экспозиции, макеты кабин с возможностью управления, детский трампарк с узкоколейкой, выставочные залы, залы для мероприятий, кафе. Отдельная экспозиция будет посвящена блокадному Ленинграду и трамвайно-троллейбусному управлению в годы войны.

