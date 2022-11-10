    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, ю-з

    757мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.06eur61.24

    В Петербурге согласовали начало работ по реконструкции музея электрического транспорта

    366
    обсудить

    Проектирование обновленного музея электрического транспорта на Васильевском острове планируют начать в 2023 году. Всего оно обойдется в 250 млн рублей.

    О планах «Горэлектротранса» «Фонтанке» 10 ноября рассказал собеседник в транспортном блоке. По его словам, решение согласовано с финансистами Смольного. Предполагается, что проектирование пройдет в 2023–2024 годах.

    «Фонтанка» подробно рассказывала, что, согласно концепции, музей предполагается разместить на второй площадке Третьего трамвайного парка. Все три исторических депо сохранятся, там будет выставлен рельсовый и электрический транспорт, смежные экспозиции, макеты кабин с возможностью управления, детский трампарк с узкоколейкой, выставочные залы, залы для мероприятий, кафе. Отдельная экспозиция будет посвящена блокадному Ленинграду и трамвайно-троллейбусному управлению в годы войны.

    Напомним, проект реконструкции — а по сути, создания нового музея — представили на ПМЭФ-2022. С подробной визуализацией можно ознакомиться на «Фонтанке».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close