Уголовное преследование мужа «королевы марафонов» Блиновской приостановлено

Розыск Алексея Блиновского, мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской, завершен. Его уголовное преследование приостановлено, сообщила адвокат бизнесмена Наталия Сальникова, пишет ТАСС 31 октября.
«Розыск Алексея Блиновского прекращен, а уголовное преследование в отношении него приостановлено. Он продолжает нести службу по контракту», — поделилась защитница Блиновского.
Кроме того, по информации РБК, информацию о приостановлении уголовного дела подтвердила еще один адвокат мужа «исполнительницы желаний» — Юлия Новичкова. Она также сообщила, что сейчас подзащитный находится в зоне СВО.
Двумя неделями ранее в ходе заседания в Арбитражном суде Ярославской области стало известно, что предварительное следствие по уголовному делу в отношении Блиновского приостановлено на период мобилизации. Также в его отношении была отменена мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Напомним, что в апреле этого года появилась информация, что Алексей Блиновский подписал контракт и отправится в зону СВО. Позже он сообщал, что с ним хотят расторгнуть контракт на военную службу, однако сам он категорически против этого и считает процесс незаконным. В июне МВД России объявило Блиновского в розыск. По словам его адвоката, причина этого в том, что Блиновский не является к следствию для ознакомления с делом.
В апреле 2023 года Елена Блиновская была задержана при попытке покинуть Россию. Блогер и ее супруг проходят обвиняемыми по уголовному делу об отмывании денег и неуплате налогов. Алексея Блиновского следствие считало пособником.
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