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Общество Уголовное преследование мужа «королевы марафонов» Блиновской приостановлено

Уголовное преследование мужа «королевы марафонов» Блиновской приостановлено

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1 комментарий

Розыск Алексея Блиновского, мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской, завершен. Его уголовное преследование приостановлено, сообщила адвокат бизнесмена Наталия Сальникова, пишет ТАСС 31 октября.

«Розыск Алексея Блиновского прекращен, а уголовное преследование в отношении него приостановлено. Он продолжает нести службу по контракту», — поделилась защитница Блиновского. 

Кроме того, по информации РБК, информацию о приостановлении уголовного дела подтвердила еще один адвокат мужа «исполнительницы желаний» — Юлия Новичкова. Она также сообщила, что сейчас подзащитный находится в зоне СВО. 

Двумя неделями ранее в ходе заседания в Арбитражном суде Ярославской области стало известно, что предварительное следствие по уголовному делу в отношении Блиновского приостановлено на период мобилизации. Также в его отношении была отменена мера пресечения в виде запрета определенных действий. 

Напомним, что в апреле этого года появилась информация, что Алексей Блиновский подписал контракт и отправится в зону СВО. Позже он сообщал, что с ним хотят расторгнуть контракт на военную службу, однако сам он категорически против этого и считает процесс незаконным. В июне МВД России объявило Блиновского в розыск. По словам его адвоката, причина этого в том, что Блиновский не является к следствию для ознакомления с делом. 

В апреле 2023 года Елена Блиновская была задержана при попытке покинуть Россию. Блогер и ее супруг проходят обвиняемыми по уголовному делу об отмывании денег и неуплате налогов. Алексея Блиновского следствие считало пособником.

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Комментарии
1
4688643952
36 минут
как друган Пашаев наверное
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