Уголовное преследование мужа «королевы марафонов» Блиновской приостановлено

Кроме того, по информации РБК, информацию о приостановлении уголовного дела подтвердила еще один адвокат мужа «исполнительницы желаний» — Юлия Новичкова. Она также сообщила, что сейчас подзащитный находится в зоне СВО.

Двумя неделями ранее в ходе заседания в Арбитражном суде Ярославской области стало известно, что предварительное следствие по уголовному делу в отношении Блиновского приостановлено на период мобилизации. Также в его отношении была отменена мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Напомним, что в апреле этого года появилась информация, что Алексей Блиновский подписал контракт и отправится в зону СВО. Позже он сообщал, что с ним хотят расторгнуть контракт на военную службу, однако сам он категорически против этого и считает процесс незаконным. В июне МВД России объявило Блиновского в розыск. По словам его адвоката, причина этого в том, что Блиновский не является к следствию для ознакомления с делом.