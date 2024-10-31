Студента из Москвы приговорили к 16 годам колонии строгого режима за попытку поджечь военкомат

Второй Западный окружной военный суд Москвы признал виновным в попытке поджога военкомата студента Ибрагима Оруджева. Его приговорили к трем годам тюрьмы и 13 годам колонии строгого режима, сообщает ТАСС в четверг, 31 октября.

По версии следствия, москвич в течение полугода приходил к военкомату на юго-западе столицы, чтобы узнать, как его лучше поджечь. В какой-то момент его заметили правоохранители и задержали. Обвинение считает, что Оруджев был под влиянием украинского «Правого сектора»* и «Азова»*. Однако его участие в них доказано не было. В ноябре 2023 года студента арестовали.

Сам Оруджев свою вину не признает. По словам адвоката, его подзащитный был пойман, когда пришел сфотографировать график работы военкомата, чтобы потом встать на учет.

Ибрагим Оруджев родом из Москвы, учился в вузе в Брянской области. Когда его задержали, он был в академическом отпуске.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как в январе этого года петербургского медбрата приговорили к 8 годам лишения свободы за попытку поджечь военкомат. Он оказался первым в городе, кто получил террористическую статью за такое деяние.