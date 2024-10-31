Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

облачно, без осадков

ощущается как +2

2 м/c,

с-з.

 751мм 77%
Подробнее
2 Пробки
USD 97,02
EUR 105,52
Бензин за 60 рублей
Почему дорожает молочка
Промышленный Петербург
Задержаны экс-чиновники
«Сухой закон» на Вологодчине
Водитель автобуса без сознания
Рейтинги "Фонтанки"
Город В Смольном рассказали, как городские службы реагируют на «желтый» уровень погодной опасности

В Смольном рассказали, как городские службы реагируют на «желтый» уровень погодной опасности

1 424
2 комментария

Петербургские чиновники во время конференции ТАСС 31 октября рассказали, что будет сделано в первый день ноября в связи с «желтым» уровнем погодной опасности. Росгидрометцентр предупредил о риске гололедицы.

Зампредседателя комитета по благоустройству Сергей Малинин заявил, что подведомственные учреждения, отвечающие за уборку улично-дорожной сети, в режиме высокой готовности.

«Будет превентивная обработка противогололедными материалами, дежурство техники на линии, моментальное реагирование на любые изменения по погоде», — сказал Малинин.

Председатель жилищного комитета Денис Удод отметил, что ситуация штатная, ведомство абсолютно готово к уборке территории.

«Службы, отвечающие за уборку в субботу и воскресенье будут переведены на усиленный режим работы. По погоде будем ориентироваться: если прогноз покажет отрицательные температуры, будет превентивное просаливание, обработка всех территорий усовершенствованного покрытия, чтобы избежать скользкости. И по выпадению осадков будем выводить и технику, и людей, чтобы оперативно их убирать», — рассказал Удод.

На этой же конференции чиновники сообщили, что укомплектованность дворниками и механизаторами на улично-дорожной сети составляет 75%, а на уборке дворовых территорий — больше 90%.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что мешает, по мнению чиновников, эффективно убирать снег на Петроградской стороне — и когда эту проблему обещают решить.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Уборка города Желтый уровень погодной опасности Смольный Сергей Малинин
Лайк
LIKE112
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
280306928
35 минут
Прислушиваются, пока рак на горе свиснет.
VVvolkov
1 час
понятно, то есть никак
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
19 тысяч растений — в «Северной короне» завершилось благоустройство
31 октября, 15:30
Новости компаний
Бесплатный вход на выставку Никаса Сафронова в Петропавловской крепости
31 октября, 14:00
Новости компаний
«Петербургская Недвижимость» вновь подтвердила звание одной из лучших риэлтерских компаний
30 октября, 16:30
ТОП 5
Новости компаний
Добрые соседи «Образцовых кварталов»
31 октября, 18:00
«Петербургтеплоэнерго» получило паспорта готовности к работе в осенне-зимний период
31 октября, 16:13
19 тысяч растений — в «Северной короне» завершилось благоустройство
31 октября, 15:30
Бесплатный вход на выставку Никаса Сафронова в Петропавловской крепости
31 октября, 14:00
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20
Спрос на антивирусы вырос в два раза
31 октября, 10:00
Ноябрь в Пушкинском районе: планируем свободное время
30 октября, 18:00
«Петербургская Недвижимость» вновь подтвердила звание одной из лучших риэлтерских компаний
30 октября, 16:30
ПСБ открыл офис нового формата в Санкт-Петербурге на Невском проспекте
30 октября, 15:55
В Петербурге введен в эксплуатацию театр на 500 мест
30 октября, 15:20
Группа ЦДС досрочно ввела в эксплуатацию корпуса 14 и 15 ЖК ЦДС «Новые Горизонты»
30 октября, 15:20
2 ноября в «Охта Парке» первым в этом сезоне открывается зимний каток
30 октября, 12:15