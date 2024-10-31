В Смольном рассказали, как городские службы реагируют на «желтый» уровень погодной опасности

Петербургские чиновники во время конференции ТАСС 31 октября рассказали, что будет сделано в первый день ноября в связи с «желтым» уровнем погодной опасности. Росгидрометцентр предупредил о риске гололедицы.

Зампредседателя комитета по благоустройству Сергей Малинин заявил, что подведомственные учреждения, отвечающие за уборку улично-дорожной сети, в режиме высокой готовности.

«Будет превентивная обработка противогололедными материалами, дежурство техники на линии, моментальное реагирование на любые изменения по погоде», — сказал Малинин.

Председатель жилищного комитета Денис Удод отметил, что ситуация штатная, ведомство абсолютно готово к уборке территории.

«Службы, отвечающие за уборку в субботу и воскресенье будут переведены на усиленный режим работы. По погоде будем ориентироваться: если прогноз покажет отрицательные температуры, будет превентивное просаливание, обработка всех территорий усовершенствованного покрытия, чтобы избежать скользкости. И по выпадению осадков будем выводить и технику, и людей, чтобы оперативно их убирать», — рассказал Удод.

На этой же конференции чиновники сообщили, что укомплектованность дворниками и механизаторами на улично-дорожной сети составляет 75%, а на уборке дворовых территорий — больше 90%.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что мешает, по мнению чиновников, эффективно убирать снег на Петроградской стороне — и когда эту проблему обещают решить.