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Город В ноябре на Петроградской стороне намерены открыть площадку для снегоуборочной техники. Раньше машины ехали издалека

В ноябре на Петроградской стороне намерены открыть площадку для снегоуборочной техники. Раньше машины ехали издалека

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Первую площадку для снегоуборочной техники на Петроградской стороне планируют открыть в ноябре — сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин 31 октября. До этого машины вынуждены были ездить в этот район с Васильевского острова, что затрудняло уборку улиц и дворов.

Новая площадка будет расположена под мостом Бетанкура, она рассчитана на 40 снегоуборочных машин.

«Поставлена задача открыть ее в ноябре, до 1 декабря. Может быть, какие-то процессы или работы мы запараллелим, но чтобы в ноябре часть техники там была», — рассказал Разумишкин.

Он отметил, что зимой с Васильевского острова снегоуборочные машины доезжают «в нерегламентные сроки совсем».

«Завтра, послезавтра мы будем смотреть, насколько она готова», — сказал заместитель председателя комитета по благоустройству Сергей Малинин.

Чиновники отмечают, что Петроградской стороне необходима даже не одна, а две своих площадки для снегоуборочной техники, поскольку ее обслуживают две автоколонны.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что укомплектованность дворниками и механизаторами в Петербурге стараются держать на уровне не ниже 90%. Правда, улично-дорожной сети рабочих пока не хватает.

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ПО ТЕМЕ
Евгений Разумишкин Снегоуборочная техника Петроградская сторона Площадка Сергей Малинин
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