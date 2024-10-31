Жилищный комитет: штат дворников и механизаторов укомплектован на 91%

Председатель жилищного комитета Петербурга Денис Удод 31 октября рассказал о готовности обслуживающих организаций к зиме. Он сообщил, что штат механизаторов жилищных агентств укомплектован более чем на 90%, а для чистки кровель ищут усиление.

«Для нужд жилищных агентств было закуплено 1234 единицы самоходной техники, прицепного навесного оборудования к ней. Сегодня штат механизаторов у нас укомплектован больше, чем на 90%. Более 1100 механизаторов в жилищных агентствах работают. Это те, кто управляют тракторами, погрузчиками, чтобы дворы становились чище», — рассказал Удод во время пресс-конференции, организованной ТАСС.

Он также отметил, что ведомство старается уделять повышенное внимание состоянию крыш: они должны быть вовремя очищены, а при возможности лед и вовсе не должен скапливаться на них. Рабочие предварительно ремонтируют кровли, чтобы обеспечить оптимальный температурно-влажностный режим.

«Повышенное внимание уделяем укомплектованности кровельщиками. В общем штате 440 человек: это люди, которые отвечают в управляющих организациях за очистку кровель. 2300 почти крыш в городе мы признаем потенциально опасными, с которых может упасть наледь. 440 — цифра недостаточная, поэтому мы ведем работу с УК, чтобы они находили дополнительно людей, которые смогут выходить на чистку кровель в пиковые периоды снегопадов», — рассказал Удод.

Всего в городе 24 254 дома, то есть в очистке может нуждаться гораздо большее количество крыш. Сейчас в каждом районе города заключены контракты на привлечение дополнительно 2000 работников для уборки снега с крыш в случае залповых снегопадов.

«Должны быть понятные человеческие условия труда и отдыха для людей, для работников ручного труда. Есть ли текучка? Безусловно, есть. Все наши отрасли находятся в определенном кадровом дефиците. Наша задача, задача жилищных агентств — чтобы ниже 90% не было. Надеюсь, мы условия труда, и то, что удалось сделать, рекрутинговую компанию — будем показывать. Что сегодня из себя представляет дворник, какие есть плюсы, бонусы в его работе», — отметил вице-губернатор Евгений Разумишкин во время пресс-конференции.