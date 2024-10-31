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Город Общество Жилищный комитет: штат дворников и механизаторов укомплектован на 91%

Жилищный комитет: штат дворников и механизаторов укомплектован на 91%

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5 комментариев

Председатель жилищного комитета Петербурга Денис Удод 31 октября рассказал о готовности обслуживающих организаций к зиме. Он сообщил, что штат механизаторов жилищных агентств укомплектован более чем на 90%, а для чистки кровель ищут усиление.

«Для нужд жилищных агентств было закуплено 1234 единицы самоходной техники, прицепного навесного оборудования к ней. Сегодня штат механизаторов у нас укомплектован больше, чем на 90%. Более 1100 механизаторов в жилищных агентствах работают. Это те, кто управляют тракторами, погрузчиками, чтобы дворы становились чище», — рассказал Удод во время пресс-конференции, организованной ТАСС.

По данным жилищного комитета, общий штат дворников и механизаторов, отвечающих за уборку внутриквартальных территорий, в городе укомплектован на 91%.

Он также отметил, что ведомство старается уделять повышенное внимание состоянию крыш: они должны быть вовремя очищены, а при возможности лед и вовсе не должен скапливаться на них. Рабочие предварительно ремонтируют кровли, чтобы обеспечить оптимальный температурно-влажностный режим.

«Повышенное внимание уделяем укомплектованности кровельщиками. В общем штате 440 человек: это люди, которые отвечают в управляющих организациях за очистку кровель. 2300 почти крыш в городе мы признаем потенциально опасными, с которых может упасть наледь. 440 — цифра недостаточная, поэтому мы ведем работу с УК, чтобы они находили дополнительно людей, которые смогут выходить на чистку кровель в пиковые периоды снегопадов», — рассказал Удод.

Всего в городе 24 254 дома, то есть в очистке может нуждаться гораздо большее количество крыш. Сейчас в каждом районе города заключены контракты на привлечение дополнительно 2000 работников для уборки снега с крыш в случае залповых снегопадов.

«Должны быть понятные человеческие условия труда и отдыха для людей, для работников ручного труда. Есть ли текучка? Безусловно, есть. Все наши отрасли находятся в определенном кадровом дефиците. Наша задача, задача жилищных агентств — чтобы ниже 90% не было. Надеюсь, мы условия труда, и то, что удалось сделать, рекрутинговую компанию — будем показывать. Что сегодня из себя представляет дворник, какие есть плюсы, бонусы в его работе», — отметил вице-губернатор Евгений Разумишкин во время пресс-конференции.

Ранее председатель комитета по благоустройству Василий Пониделко сообщал о нехватке рабочих в подведомственных учреждениях. Он оценил укомплектованность дворниками и механизаторами в 75%.

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Комментарии
5
В_Ф
13 минут
За весь город не скажу, но знаю точно одну конторку где бухгалтер, по совместительству, является ещё и сантехником, хотя вряд ли понимает разницу между разводным и шведкой. Теперь, может быть, она ещё и трактористом будет:)) По бумаге всё чудесно, финансирование идёт, а в реальности...
281829644
14 минут
Кем укомплектовали? Дворовыми собаками? Не удивлюсь, если даже и униформу под это дело списали...
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