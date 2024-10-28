В Петербурге всё еще не хватает четверти дворников и механизаторов

Во время прямого эфира с участием председателя комитета по благоустройству Петербурга Василия Пониделко 28 октября обсудили предстоящую уборку города от снега. Укомплектованность штата дворников и механизаторов в городе, по данным Смольного, сейчас составляет 75%.

По ситуации на 28 октября в распоряжении города 1300 механизаторов и 800 работников ручного труда, набор людей продолжается — рассказали в программе «Петербург — Город решений» правительственного телеканала «Санкт-Петербург» с участием Василия Пониделко. В совокупности количество рабочих составляет 75% от требуемого. При необходимости зимой будут привлекать дополнительные силы сторонних организаций.

«В этом году закуплено 288 единиц новой техники. Всего в городе 1671 единица техники, подготовленной к работе в зимних условиях», — отметил Пониделко.

Для обработки дорог и улиц уже закуплено 150 тысяч тонн технической соли и 80 тысяч тонн песка, это около половины необходимого объема на предстоящую зиму. Использовать их будут в основном в соотношении 1/9, с преобладающим количеством песка. Кроме этого, продолжат точечно использовать противогололедное средство «Бионорд» (например, рядом с водосточными трубами в центре города). Сейчас есть его запас в 20 тонн.

Садово-парковые хозяйства стараются продумать защиту растений от воздействия реагентов. Корни молодых саженцев деревьев и посадки луковичных растений у дорог укрывают торфогрунтом. В некоторых районах для защиты от реагентов проводят также «стволовую обмотку».

Во время одной из недавних прямых линий правительства Петербурга звучали другие цифры по укомплектованности города рабочими: 92% дворников и 90% механизаторов. При этом в гостях у «Комсомольской правды в Петербурге» спикер заксобрания Александр Бельский указывал на возможную необходимость привлекать к уборке снега студентов. В Смольном тогда пояснили, что это лишь один из вариантов решения вопроса, который только обсуждается.