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Город В Смольном рассматривают вопрос о привлечении студентов к уборке улиц от снега

В Смольном рассматривают вопрос о привлечении студентов к уборке улиц от снега

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8 комментариев

В Петербурге к уборке снега планируют привлекать студентов — сообщила 22 октября «Комсомольская правда в Петербурге» со ссылкой на спикера ЗакСобрания Александра Бельского. В Смольном в ответ на вопросы «Фонтанки» затруднились объяснить механизм, по которому это может быть организовано.

«У нас заключены дополнительные контракты для того, чтобы мы могли привлекать дополнительных людей, в том числе прорабатываем вопрос о привлечении студентов. — рассказал SPB.KP.RU Бельский. — Так было в советское время. Студенты смогут поработать и дворниками. Сейчас мы обсуждаем этот вопрос со студотрядами. Те, у кого есть желание заработать деньги и одновременно помочь городу, смогут выйти на уборку снега в пиковые периоды» (цитата по «Комсомольской правде в Петербурге»).

Он пояснил, что дополнительные силы понадобятся во время сильных снегопадов.

Ранее вице-губернатор Евгений Разумишкин во время прямой линии правительства Петербурга отмечал, что укомплектованность дворниками в городе составляет 92%, а в некоторых районах достигает 100%. При этом на уборке скверов и парков продолжают тестировать робота «Пикселя».

В ответ на вопросы о том, с чем связана необходимость привлекать к уборке города студентов и как это будет устроено, в аппарате вице-губернатора Разумишкина пояснили: пока тема на стадии обсуждения. В правительстве прорабатывают разные варианты, привлечение студентов — один из них.

В комитете по благоустройству также затруднились прокомментировать, как может функционировать система уборки улиц силами студентов.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, почему город отказался от дворник-шеринга.

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Комментарии
8
Слава России!
5 минут
разворуете же 100% все деньги как обычно...
Mariskka
16 минут
Эксплуатация? Платите дворникам достойную зарплату. Нечего на студентах выезжать. Ага, сейчас вам. Бессовестные
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