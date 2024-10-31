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Город В Петербурге ждут гололедицу — объявлен «желтый» уровень

В Петербурге ждут гололедицу — объявлен «желтый» уровень

Зима всё ближе к Петербургу. Последний месяц осени начнется с гололедицы.

5 876
6 комментариев

По информации Росгидрометцентра, в Петербурге с 21 часа 31 октября и до 21 часа 1 ноября объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщает пресс-служба городской администрации. Он означает потенциально опасную погоду.

Причина — в гололедно-изморозевых отложениях. Если по-простому, местами по городу ожидается гололедица. Водителей просят быть осторожнее и по возможности не пользоваться автотранспортом. Особую осторожность стоит соблюдать и пешеходам.

Аналогичное предупреждение есть и по Ленинградской области. Кроме того, по данным Гидрометцентра, с 9 часов утра и до 21 часа вечера 1 ноября в регионе ожидают мокрый снег, местами — сильный.

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Комментарии
6
280896530
42 минуты
Большой любови сообщили, что скоро снег и зима, а то опять узнает только в снегопад...???
Гость
46 минут
День жестянщика!
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