В Пулково обновили пилон с информацией о городском транспорте

В Пулково обновили пилон, благодаря которому можно получать информацию о работе пассажирского транспорта Петербурга. Об этом в четверг, 31 октября, сообщает официальный телеграм-канал «Начальник транспортного цеха».
Обновленный пилон отличается от старого тем, что в нем улучшены технические параметры, обеспечена высокая скорость работы устройства, а также установлен более удобный и понятный интерфейс. Пилон в Пулково позволяет получать актуальные данные об изменениях маршрутов городского транспорта, пользоваться функционалом Портала общественного транспорта Петербурга для построения нужного маршрута и просмотра расписания транспорта, а также узнавать о вариантах оплаты проезда в городе.
Несмотря на обновления, внешний вид пилона остался прежним. Устройство по-прежнему окрашено в узнаваемый лазурный цвет, а на его корпусе легко заметны пиктограмма в форме автобуса и логотип ГКУ «Организатор перевозок».
Интерактивный пилон размещен в аэропорту Пулково на выходе из зоны получения багажа внутренних авиалиний.
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