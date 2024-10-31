В Пулково обновили пилон с информацией о городском транспорте

В Пулково обновили пилон, благодаря которому можно получать информацию о работе пассажирского транспорта Петербурга. Об этом в четверг, 31 октября, сообщает официальный телеграм-канал «Начальник транспортного цеха».

Обновленный пилон отличается от старого тем, что в нем улучшены технические параметры, обеспечена высокая скорость работы устройства, а также установлен более удобный и понятный интерфейс. Пилон в Пулково позволяет получать актуальные данные об изменениях маршрутов городского транспорта, пользоваться функционалом Портала общественного транспорта Петербурга для построения нужного маршрута и просмотра расписания транспорта, а также узнавать о вариантах оплаты проезда в городе.