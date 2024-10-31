Зимой платные парковки в Петербурге будут чистить 11 мобильных бригад

В комитете по благоустройству заверили, что уборка платных парковок зимой будет лучше, чем в прошлом году. На сегодня подготовлены 11 мобильных бригад, которые будут отвечать за оперативную расчистку платных парковок от снега. Об этом рассказал представитель ведомства на пресс-конференции в ТАСС 31 октября.

«Есть взаимодействие с комитетом по транспорту, мы договорились о том, в каких местах можно осуществлять складирование снега. Есть договоренности с районными администрациями об одновременной уборке дорог, прилегающих территорий и платных парковок. Безусловно, должно быть лучше, чем в прошлом году. Сначала это будет ручной режим, но потом войдет в систему», — отметил заместитель председателя комитета по благоустройству Сергей Малинин.

Кроме этого, он рассказал, что в сфере уборки улично-дорожной сети в Петербурге сохраняется нехватка дворников и механизаторов. Общая укомплектованность составляет 75%. Однако в рамках перехода от «подрядной» к «бюджетной» системе, когда обслуживанием занимаются и нанимают работников городские учреждения, численность сотрудников удается увеличить. По словам Малинина, за год количество водителей в городе увеличилось на 120 человек, механизаторов — на 280, дворников — на 180. Их общая численность на сегодня составляет около 1600, 1400 и 800 соответственно. Имеет место текучка кадров. Решить проблему стараются рекламой, пиаром и созданием более достойных условий труда.

При этом укомплектованность дворниками и механизаторами, отвечающими за внутридворовые территории, оценивают в 91%.

«Все наши отрасли находятся в определенном кадровом дефиците. Наша задача — чтобы ниже 90% не было», — отметил во время пресс-конференции вице-губернатор Евгений Разумишкин.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как устроен регламент уборки платной парковки в Петербурге. Во время снегопадов ее стараются чистить ежедневно.