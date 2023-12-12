В Петербурге начнут очищать от снега платные парковки ежедневно

В Петербурге начнут убирать зоны платной парковки ежедневно. Об этом 12 декабря на заседании комиссии Заксобрания по транспорту рассказал замглавы комитета по благоустройству Сергей Малинин.



«Задача наша убирать платные парковки ежедневно», — сказал чиновник.

Он пояснил, что в 2023 году наблюдалось недофинансирование дорожной отрасли и средств на уборку платных парковок в текущем году не предусмотрено.

«В 2024 году у нас появляются дополнительные деньги, часть из которых пойдет на содержание платных парковок. Это, по предварительным расчетам, порядка 750 млн рублей в год, содержание платных парковок, зимнее или летнее», — добавил замглавы комитета.