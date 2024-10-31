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Общество Бывший полковник полиции Малышев арестован по делу об убийстве ректора СПбГУСЭ, случившемся 12 лет назад

Бывший полковник полиции Малышев арестован по делу об убийстве ректора СПбГУСЭ, случившемся 12 лет назад

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9 комментариев

Бывший полковник полиции Алексей Малышев был задержан 30 октября в Москве и затем 31 октября арестован по обвинению в превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору. Об этом в четверг вечером сообщает 47news. По информации издания, арест 45-летнего Малышева связан с убийством ректора Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики (СПбГУСЭ) Александра Викторова.

Викторов был застрелен во Всеволожске в сентябре 2012 года. Организатор Виталий Ковалев и исполнители убийства получили до 17 лет колонии. Василий Соловьев был задержан летом 2015-го в статусе заказчика. Мужчина был оправдан присяжными в ноябре 2016 года (его сочли невиновным десять человек из двенадцати), после чего он был выпущен из-под ареста. Верховный суд отменил приговор, присяжные собирались вновь. В 2018 году Соловьев не явился на свой вердикт и отключил телефон. С тех пор его никто не видел.

«Малышев работал по раскрытию этого убийства, соответственно, предоставлял в Следственный комитет оперативные материалы», — говорится в материале 47news. И как выясняется, тогда же по делу проходил «совершенно понятный теневому миру Петербурга Смирнягин-младший со своей женщиной — светской красавицей Рогалевой». Оба значились как свидетели: вроде бы общались с Соловьевым и Ковалевым по поводу ликвидации ректора.

И вот пару месяцев назад ФСБ задержала Смирнягина-младшего за серьезный сбыт наркотиков, и он пошел на сделку с СКР, неожиданно вспомнив, что «непричастность его и Рогалевой — искусственно сконструированная модель, а автором схемы является как раз Малышев».

Малышев обеспечил встречу Ковалева со Смирнягиным и убедил их дать согласованные и заведомо ложные показания о непричастности Рогалевой и Смирнягина к убийству ректора. В итоге Ковалев напрямую показал на заказчика Соловьева, и в деле остались лишь два персонажа — заказчик и стрелок.

Ближе к вечеру 31 октября Октябрьский суд Петербурга арестовал до 29 декабря и 42-летнюю Елену Рогалеву, которой вменили подстрекательство из корыстных побуждений в убийстве ректора Викторова. Вину она не признала и предложила суду залог в миллион рублей за домашний арест.

По версии следствия, Рогалева была сожительницей Соловьева и именно к ней, обладательнице связей в криминальной среде, он и обратился с просьбой подыскать исполнителя убийства Викторова за денежное вознаграждение, на что она ответила согласием.

На следующем витке развития истории Рогалева, находясь во Всеволожске, обратилась с тем же предложением к уже знакомому нам Смирягину и подрядила его искать исполнителя убийства по найму. Смирягин, в свою очередь, привлек небезызвестного нам Ковалева, согласившегося убить ректора за 4 000 000 рублей. Рогалевой Смирягин обозначил плату за услуги в размере 6 миллионов рублей, из которых 2 миллиона он планировал оставить себе. Ковалев же подыскал исполнителей преступления, пообещав им 600 000 рублей каждому.

Что ждет дальше Малышева, Смирнягина-младшего и Рогалеву — выяснится в ближайшее время, а подробности о героях и перипетиях этой истории можно узнать прямо сейчас на сайте 47news.

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ПО ТЕМЕ
Алексей Малышев Убийство Ректор СПбГУСЭ Александр Викторов Василий Соловьев Виталий Ковалев Смирнягин-младший Елена Рогалева Арест Сделка со следствием
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Комментарии
9
AEG1
26 минут
Текст примерно такой - он был связан с ним и с ней. Они договорились убрать его. Но она при этом была красавицей. А свидетелями были этот и тот. Присяжные его оправдали, но теперь того задержала ФСБ. Теперь всех - и его, и ее, и того и этого, а так же их всех (и других) ждет новое разбирательство, о чем "Ф" © известит своих читателей. Выражаясь словами проф. Преображенского "Простите, так кто на ком стоял?"
geokarma24
48 минут
какой сложный текст! а вот фото первой красавицы здесь не помешало бы
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