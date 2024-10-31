Бывший полковник полиции Малышев арестован по делу об убийстве ректора СПбГУСЭ, случившемся 12 лет назад

Бывший полковник полиции Алексей Малышев был задержан 30 октября в Москве и затем 31 октября арестован по обвинению в превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору. Об этом в четверг вечером сообщает 47news. По информации издания, арест 45-летнего Малышева связан с убийством ректора Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики (СПбГУСЭ) Александра Викторова.

Викторов был застрелен во Всеволожске в сентябре 2012 года. Организатор Виталий Ковалев и исполнители убийства получили до 17 лет колонии. Василий Соловьев был задержан летом 2015-го в статусе заказчика. Мужчина был оправдан присяжными в ноябре 2016 года (его сочли невиновным десять человек из двенадцати), после чего он был выпущен из-под ареста. Верховный суд отменил приговор, присяжные собирались вновь. В 2018 году Соловьев не явился на свой вердикт и отключил телефон. С тех пор его никто не видел.

«Малышев работал по раскрытию этого убийства, соответственно, предоставлял в Следственный комитет оперативные материалы», — говорится в материале 47news. И как выясняется, тогда же по делу проходил «совершенно понятный теневому миру Петербурга Смирнягин-младший со своей женщиной — светской красавицей Рогалевой». Оба значились как свидетели: вроде бы общались с Соловьевым и Ковалевым по поводу ликвидации ректора.

И вот пару месяцев назад ФСБ задержала Смирнягина-младшего за серьезный сбыт наркотиков, и он пошел на сделку с СКР, неожиданно вспомнив, что «непричастность его и Рогалевой — искусственно сконструированная модель, а автором схемы является как раз Малышев».

Малышев обеспечил встречу Ковалева со Смирнягиным и убедил их дать согласованные и заведомо ложные показания о непричастности Рогалевой и Смирнягина к убийству ректора. В итоге Ковалев напрямую показал на заказчика Соловьева, и в деле остались лишь два персонажа — заказчик и стрелок.

Ближе к вечеру 31 октября Октябрьский суд Петербурга арестовал до 29 декабря и 42-летнюю Елену Рогалеву, которой вменили подстрекательство из корыстных побуждений в убийстве ректора Викторова. Вину она не признала и предложила суду залог в миллион рублей за домашний арест.

Источник: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

По версии следствия, Рогалева была сожительницей Соловьева и именно к ней, обладательнице связей в криминальной среде, он и обратился с просьбой подыскать исполнителя убийства Викторова за денежное вознаграждение, на что она ответила согласием.

На следующем витке развития истории Рогалева, находясь во Всеволожске, обратилась с тем же предложением к уже знакомому нам Смирягину и подрядила его искать исполнителя убийства по найму. Смирягин, в свою очередь, привлек небезызвестного нам Ковалева, согласившегося убить ректора за 4 000 000 рублей. Рогалевой Смирягин обозначил плату за услуги в размере 6 миллионов рублей, из которых 2 миллиона он планировал оставить себе. Ковалев же подыскал исполнителей преступления, пообещав им 600 000 рублей каждому.

Что ждет дальше Малышева, Смирнягина-младшего и Рогалеву — выяснится в ближайшее время, а подробности о героях и перипетиях этой истории можно узнать прямо сейчас на сайте 47news.