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Город В Петербурге изменили больше 100 названий остановок общественного транспорта. Появились «Севастопольская» и «Запорожская»

В Петербурге изменили больше 100 названий остановок общественного транспорта. Появились «Севастопольская» и «Запорожская»

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3 комментария

В Петербурге больше 100 остановок на троллейбусных и автобусных маршрутах будут называться по-новому с 1 ноября — сообщили в ГКУ «Организатор перевозок».

Например, «Трефолева, 32» теперь «Севастопольская». Вместо «Пр. Обуховской обороны, 126» — «Запорожская». «Швецова, 11» — «Администрация Кировского района». «Путиловская наб, 19» — «Канонерский остров, 19». «Большая озёрная, д. 70» — «Среднее Суздальское озеро». Полный перечень опубликован на сайте «Организатора перевозок».

Горожан призывают быть внимательными: в ближайшее время изменится озвучивание переименованных остановок. Незначительно скорректируются также названия тех маршрутов, конечные остановки которых были переименованы. Например, маршрут №337 будет называться «г. Колпино, Заводской пр. — Металлострой, завод „НИИЭФА-ЭНЕРГО“ (до 1 ноября последняя остановка называлась „Дорога на пос. Металлострой, д. 3А“). Список переименованных маршрутов — на сайте „Организатора перевозок“.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что у трех станций метро в Петербурге появятся остановки для междугородних автобусов.

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Комментарии
3
Панкихой
7 минут
Почему "Ы"?! - Чтоб никто не догадался!..., а вообще - вредителей к ногтю.
AlexZzz
8 минут
Видимо денег некуда девать.🤬
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