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Город У трех станций метро в Петербурге появятся остановки для междугородних автобусов

У трех станций метро в Петербурге появятся остановки для междугородних автобусов

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7 комментариев

Четыре остановочных пункта для межрегиональных перевозок появятся в Петербурге. Еще один может дорасти до статуса автовокзала.

Как сообщает пресс-служба Смольного 30 октября, в первом квартале следующего года остановки организуют в Пулково и у станций метро «Балтийская», «Московская» и «Автово». «Они будут соответствовать единым требованиям к качеству и безопасности обслуживания пассажиров, в том числе маломобильных людей. Каждый пункт будет оборудован крытым павильоном для пассажиров. В них будут места для ожидания транспорта, продажи билетов, камеры видеоконтроля», — говорится в сообщении.

Сейчас лишь автовокзал на Обводном соответствует всем требованиям. Новые остановки будут промежуточными между ним и пунктами назначения, но в будущем и с них самих начнут отправляться рейсы в Москву, Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую и Вологодскую области и в Беларусь.

Комтранс прогнозирует рост пассажиропотока на межгороде после этого на 10%. «Согласно опросу перевозчиков, наибольшую востребованность будут иметь остановочные пункты в Пулково и у метро „Московская“», — сообщает ведомство.

В перспективе еще один полноценный автовокзал запланирован на базе остановки у станции метро «Шушары».

Напомним, одновременно обсуждается много лет строительство на инвестиционных условиях автовокзалов у «Купчино» и на «Парнасе», его собирались осуществить еще в 2016–2017 годах. Участок у «Купчино» инвестор получил в аренду в 2021-м, а в мае 2024-го ему выдали и разрешение на строительство.

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Комментарии
7
alexadmin
1 час
А слабо сделать нормальный сайт по продаже автобилетов из/в СПб? Сейчас это позор какой-то. Учитесь у пермского, например.
282694747
1 час
В Мариуполь никто не поедет
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