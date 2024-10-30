У трех станций метро в Петербурге появятся остановки для междугородних автобусов

Четыре остановочных пункта для межрегиональных перевозок появятся в Петербурге. Еще один может дорасти до статуса автовокзала.

Как сообщает пресс-служба Смольного 30 октября, в первом квартале следующего года остановки организуют в Пулково и у станций метро «Балтийская», «Московская» и «Автово». «Они будут соответствовать единым требованиям к качеству и безопасности обслуживания пассажиров, в том числе маломобильных людей. Каждый пункт будет оборудован крытым павильоном для пассажиров. В них будут места для ожидания транспорта, продажи билетов, камеры видеоконтроля», — говорится в сообщении.



Сейчас лишь автовокзал на Обводном соответствует всем требованиям. Новые остановки будут промежуточными между ним и пунктами назначения, но в будущем и с них самих начнут отправляться рейсы в Москву, Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую и Вологодскую области и в Беларусь.

Комтранс прогнозирует рост пассажиропотока на межгороде после этого на 10%. «Согласно опросу перевозчиков, наибольшую востребованность будут иметь остановочные пункты в Пулково и у метро „Московская“», — сообщает ведомство.

В перспективе еще один полноценный автовокзал запланирован на базе остановки у станции метро «Шушары».