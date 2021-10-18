Какой проект, какой пейзаж. ООО «Вернисаж» получило согласие на аренду земли под автовокзал на Витебском проспекте

Как сообщает комитет по инвестициям 18 октября, речь идет об участке 28 (территория квартала 15 восточнее пр. Юрия Гагарина); там должен появиться двухэтажный автовокзал с 5 перронами прибытия и 12 перронами отправления. В здании расположатся кассовый зал, зал ожидания и камера хранения, медицинский пункт, административно-технические и коммерческие помещения. Там же будет находиться фуд-корт, а также представительства туристических и транспортных компаний. Предполагаемый пассажиропоток — 9,6 тысячи человек в сутки, для международного сообщения откроют отдельный вход с зоной досмотра, таможней и паспортной службой.

Срок строительства и самого договора аренды — 6 лет, стратегический инвестор — ООО «Вернисаж». Такой статус компания получила еще в 2018 году, вскоре после того, как подписала соглашение о намерениях на Петербургским экономическом форуме. Однако вице-губернатора Игоря Албина смутил уставный капитал компании и один человек в штате, он запросил дополнительную информацию, и процесс затянулся. В комитете по инвестициям утверждали: ООО «Вернисаж» — проектная компания, созданная в рамках международной группы компаний «Лейла-М», имеющей успешный опыт реализации крупных инвестиционных проектов. В частности, она построила в Баку спортивный комплекс, медицинский центр, здание банка и ресторанный комплекс. Объем инвестиций за время оформления документации снизился — с 4,1 млрд до 1,1 млрд рублей.



Сейчас уставный капитал компании — 1 млн рублей, убыток по итогам 2020 года — примерно такой же. Среднесписочная численность работников, согласно СПАРК, на конец прошлого года составляла все ту же цифру — 1 человек. Её собственником с момента создания в 2017 году является Шахмурад Джабраилов. По данным СПАРК, он также является владельцем компании «Восход» с той же датой регистрации.

