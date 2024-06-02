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    Кто такие красные воротнички? И еще 9 вопросов, которые с головой выдадут человека с узким кругозором

    Пройти этот тест под силу только настоящим эрудитам

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    Тем, кто совсем не интересуется миром вокруг, этот тест покажется удивительно сложным
    Тем, кто совсем не интересуется миром вокруг, этот тест покажется удивительно сложнымФото: Алексей Волхонский / V1.RU
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    Оправдываясь за свой узкий кругозор, люди иногда говорят: «Знать всё на свете невозможно». Как же тогда быть с эрудитами, у которых есть ответы на все, даже самые трудные вопросы? Думаете, таких людей нет? Вполне может быть, что вы — как раз один из таких. Выяснить очень просто: ответьте на 10 вопросов обо всём подряд, а мы скажем, можно ли назвать вас эрудитом.

    Чего боятся люди с номофобией?

    У какой планеты Солнечной системы больше всего спутников?

    Белые воротнички работают в офисах, синие — на заводах. А чем заняты красные воротнички?

    После смерти Сталина в СССР переименовали несколько городов, названных в честь вождя и его приближенных. Например, город Ворошилов получил название...

    Какие три композитора принадлежат к Венской классической школе?

    В каком городе открылся первый в истории университет?

    Какой буквы нет на российских автомобильных номерах?

    Что стало последним участком суши, нанесенным на карту мира?

    За что в человеческом мозге отвечает мозжечок?

    Многие знают, что бронза — это сплав меди и олова. А из каких металлов делают латунь?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Кто такие красные воротнички? И еще 9 вопросов, которые с головой выдадут человека с узким кругозором

    До звания эрудита вам нужно еще подрасти.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Кто такие красные воротнички? И еще 9 вопросов, которые с головой выдадут человека с узким кругозором

    Может, вы и не ходячая энциклопедия, но кое-что о мире всё же знаете.

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Кто такие красные воротнички? И еще 9 вопросов, которые с головой выдадут человека с узким кругозором

    У вас широкий кругозор! Но не такой широкий, чтобы решить наш тест на десятку.

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Кто такие красные воротнички? И еще 9 вопросов, которые с головой выдадут человека с узким кругозором

    Вы эрудит с широчайшим кругозором. Поздравляем!

    Поделитесь результатом

    Тем, кто совсем не интересуется миром вокруг, этот тест покажется удивительно сложным
    Тем, кто совсем не интересуется миром вокруг, этот тест покажется удивительно сложнымФото: Алексей Волхонский / V1.RU

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