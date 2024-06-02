Кто такие красные воротнички? И еще 9 вопросов, которые с головой выдадут человека с узким кругозором

Оправдываясь за свой узкий кругозор, люди иногда говорят: «Знать всё на свете невозможно». Как же тогда быть с эрудитами, у которых есть ответы на все, даже самые трудные вопросы? Думаете, таких людей нет? Вполне может быть, что вы — как раз один из таких. Выяснить очень просто: ответьте на 10 вопросов обо всём подряд, а мы скажем, можно ли назвать вас эрудитом.

