Это «Шаттл», детка. Что скрывает система «Аэрофлот Шаттл», запущенная между Москвой и Петербургом к ПМЭФ

Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





По случаю приближающегося ПМЭФ-2024 «Аэрофлот» запустил между Петербургом и Москвой «Шаттлы». Самолеты летают каждые 15 минут, а изменить время вылета можно почти в любой момент бесплатно. Это придумано для деловых людей, у которых беда со временем.

Корреспондент «Фонтанки» протестировала систему в первый же день, слетав в Москву и обратно и в общей сложности семь раз изменив время вылета. Система работает. Билет, если менять его каждые 12 часов, почти вечный. Но есть риск заиграться — с тяжелыми последствиями для психики, личной жизни и, например, печени.



Прежде всего, надо понимать, что «Аэрофлот Шаттл» — это не какие-то отдельные автобусы с крыльями, а тарифный план. Искать в расписании вылетов что-то с пометкой «Шаттл» бесполезно. Надо выбрать понравившийся вылет между Москвой и Петербургом, открыть опцию «выбрать рейс», и там-то и будет тариф, обозначенный как «Эконом Шаттл». Без багажа, ручная кладь — до 10 кг, невозвратный, но в рамках программы можно менять время вылета в диапазоне 12 часов до и 12 часов после времени, указанного в билете. Главное, сделать это не позднее 40 минут до того, как ваш самолет оторвется от земли. «Эконом Шаттл» в среднем на 500–600 рублей дороже самого дешевого тарифа «Эконом Лайт». Но, если за «Лайт» вам начислят бонусные мили, за «Шаттл», если верить официальному сайте «Аэрофлота», вы можете не получить ничего.

И это — первый загадочный момент «Шаттла». Вот, например, рейс на 4 июня, вылет из Пулково во Внуково в 13:30. Бонусные мили — по 500 «Лайту» и «Оптимуму», а «Максимуму» 750 — положены всем тарифам. Кроме «Шаттла».

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Смотрим вылет из Пулково во Внуково в этот же день, но на полчаса раньше. Система обещает начислить за «Эконом Шаттл» 500 бонусных миль. Первый билет стоит 4 209 рублей (самая низкая цена на «Шаттл» в Москву на момент написания текста), второй на 700 рублей дороже — 4 919 рублей.

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Внятно объяснить этот феномен в контактном центре «Аэрофлота» мне не смогли. Оператор сообщила, что «Эконом Шаттл» участвует в программе начисления бонусных миль, а если в этой графе я почему-то вижу ноль, посоветовала обновить браузер. И отметила, что от цены билета это не зависит. Цена, кстати, может отличаться в разы. Допустим, вы покупаете билет в воскресенье утром. Шаттл на 22:30 из Пулково в Шереметьево может стоить до 36 267 рублей. Вылететь на полчаса раньше «Шаттлом» во Внуково обойдется в 10 179 рублей. Такой себе «эконом».

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Второй важный момент. Можно ли поменять время вылета «Шаттла» самостоятельно, не вступая ни в какие коммуникации? Бесплатно не получится. Если попытаться сделать это на сайте, с вас удержат внушительный сервисный сбор (2800 рублей). Так что вариантов обмена только два — на стойке регистрации в аэропорту или по телефону контактного центра. Для участников программы «Шаттл» в меню выделена кнопка 3.

Еще одна неочевидная, но в целом приятная опция — билет «Эконом Шаттл» действителен на протяжении 165 дней с даты первого вылета. То есть, купленный 1 июня билет можно менять туда-сюда аж до 14 ноября. Правда, чтобы настолько продлить его жизнь, обновлять время вылета придется каждые 12 часов. Казалось бы, что может пойти не так? Для эксперимента мы купили билеты на субботу, 1 июня, из Пулково в Шереметьево с вылетом в 8 утра и обратный, из Внуково в Пулково, на 21:30. Дальше работал человеческий фактор. Вечер пятницы, жара плюс тридцать, а в аэропорту надо оказаться ни свет, ни заря. Судорожные ковыряния в личном кабинете в попытке найти ту самую кнопку, чтобы сдвинуть вылет на попозже, желаемого облегчения не принесли. Около полуночи оператор контактного центра «Аэрофлота» без лишних эмоций меняет время вылета на полдень, по-матерински предупредив, что, если я все-таки упущу свой самолет в Москву, билет из Москвы тоже будет аннулирован. На почту падает новая маршрутная квитанция. Наш разговор, с учетом времени ожидания и вежливых попыток выяснить, чего же мне все-таки хочется, занимает 24 минуты.

В 10 утра, как человек, который был тяжело занят в ночь с пятницы, я понимаю, что лететь прямо сейчас — бессмысленно. И, возможно, поздно. Звоню в контактный центр. На этот раз дозвониться до оператора с полтычка не получается, вишу на линии минут 10. Мой вылет переносят на 14 часов. Возня с телефоном заняла полчаса. Без двадцати час я все еще не в аэропорту. Программа «Шаттл» развратила меня окончательно. По накатанной звоню в контактный центр. Не то, чтобы меня там уже узнают или осуждают, но за какие-то 9 минут переносят вылет на 15:30. Я уже перестала воспринимать категорию времени и оказываюсь в Пулково без десяти два. На стойке регистрации предлагают не терпеть и отправить меня в столицу ближайшим рейсом, а то мало ли что. Мне даже все равно, в какой аэропорт. Так вместе Шереметьево я лечу во Внуково. Несомненный плюс в том, что там вход в метро — прямо из терминала.

Кстати, насчет стоек регистрации и прочих наклеек на полу аэропорта. Оранжевые треугольники с надписью «Шаттл» и правда, есть. Они ведут к стойкам с оранжевыми баннерами «Шаттл». В Пулково, например, их пять. Во Внуково почему-то одна. И туда, даже в не самое пиковое время, может нарисоваться какая-никакая очередь. В одном самолете со мной полетят не только очень серьезные люди с ноутбуком в пустом рюкзаке, но и семьи с колясками, тети с тремя чемоданами, люди в камуфляже и отпускники, которым надо на пересадку в «Шарик». Перерегистрация меня на рейс с 15:30 на 14:30 занимает минуты четыре. Система свежая, поэтому оператору на стойке помогает менеджер. Багажа у меня нет, предзаказанных услуг тоже. Мой не совсем дамский рюкзак, за который на каком-нибудь лоукостере из меня бы вытянули остатки нервов, интереса не вызывает, ему даже наклейка «Ручная кладь» не положена. Теперь от меня требуется только не заблудиться по пути к нужному гейту. Там я оказываюсь в 14:06. По идее посадка закончится через четыре минуты, но у гейта все благодушны и расслаблены. «Ждем второй автобус», — объясняет мне оператор.

На борту предлагают чай, кофе и две овсяные печеньки. На московском рейсе вместо печенек — имбирный пряник с дыркой посередине. Мелочь, а приятно.

Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Обратный билет я меняю дважды. Москва при Собянине, знаете ли, насколько похорошела, что в метро можно ехать два часа в одну сторону. Жителю Петербурга, не привыкшему к веткам и кольцам таких масштабов, рассчитать время трудно. Да и вообще — если в кармане билет на «Шаттл», время — понятие относительное. Главное, не прозевать момент, когда до вылета остается 40 минут, и ваш «Шаттл» превратится в тыкву. И тут «время ожидания составляет... 10 минут» уже может стать проблемой. Поэтому забываем про кнопку номер 3 и жмем на 2 — для тех, кто опаздывает на рейс.

Подведем итог. Поменять билет без звонка в контактный центр не получится. Дотягивать с заменой рейса или выездом в аэропорт до последнего — можно, но, если вы не адреналиновый наркоман, наверное, не стоит. «Шаттл» «Шаттлом», а гейт все равно закроется за 20 минут до вылета. И, если в первых числах июня линию контактного центра загружают легкомысленные вроде меня, на время ПМЭФ к ним присоединятся по-настоящему занятые люди. И вот тут-то для системы настанут по-настоящему горячие времена. Потому что соблазн задержаться на вечеринку или сбежать из города после какой-нибудь скучной панели будет слишком велик.

Покупать билет лучше хотя бы за три дня. И при желании можно сделать из него эдакого «томагочи», который почти полгода будет давать вам ощущение, что не все в жизни потеряно. Возможно, это самая интересная опция.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»