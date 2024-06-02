Кровавая вечеринка. Что известно об убийстве в Зеленогорске, где погибли двое возлюбленных?

В воскресенье Петербург потрясла новость о вечеринке на даче в Зеленогорске, в результате которой погибли двое — 25-летний Артем и его девушка Анастасия. Четверым участникам удалось выжить. «Фонтанка» собрала всё, что известно об инциденте.

Предположительно, компания из шестерых молодых людей собралась в государственной даче* № 205/206 на пересечении улиц Курортная и Танкистов в Зеленогорске — её арендовала мать погибшей. Первого июня она тоже была там, но затем покинула молодых. На даче остались шесть человек, среди которых — четыре девушки и двое парней.

*Объект государственного дачного фонда Петербурга могут арендовать многодетные семьи, имеющие 5 и более детей до 16 лет, инвалиды, одинокие матери и некоторые другие категории граждан. Аренда дачи предоставляется по льготным ценам без права выкупа на летний или зимний сезон.

Ближе к утру в компании что-то пошло не так. Артем, который, предположительно, мог принять наркотики, схватился за нож. В разговоре с «Фонтанкой» Юлия, одна из пострадавших, рассказала, что первой под руку попалась именно она. Сейчас девушка находится в реанимации с травмой почки третьей степени. Затем настала очередь еще одной подруги — Алины. Третьей стала его возлюбленная, Анастасия, которая в итоге погибла.

По информации источника издания, четверо раненных ребят побежали из дома, а за ними с ножом погнался Артем. Ребята наткнулись на ворота дачного некоммерческого партнерства (ДНП) «Курортное». Их заметил уроженец Таджикистана, который был в это время на дежурстве в ДНП.

«Они убежали к нам на территорию. Так случилось, что, когда они постучались, там машина выходила. Они как раз забежали. Наши работники, по сути дела, спасли их, потому что он мог бы их поубивать, очевидно. Один как раз был на дежурства, а потом он позвал других. Они укрыли их в административном здании, куда он уже зайти не смог», — рассказал собеседник «Фонтанки». Они же вызвали на место происшествия скорую помощь.

По его словам, в этот момент к воротам ДНП подбежал молодой человек, который покончил с собой.