Минобороны: над территорией России ПВО сбили семь беспилотников за утро

В ночь на 2 июня системы ПВО уничтожили над территорией России семь украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.



Так, дежурными средствами ПВО два дрона ВСУ сбили над Курской и Белгородской областями, еще один — над акваторией Азовского моря.



Утром еще четыре беспилотника самолетного типа были уничтожены над территорией Белгородской области.



О том, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сообщил также губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, обошлось без погибших и пострадавших. «По итогам утренних обстрелов органы местного самоуправления проводят подомовой обход. Есть разрушения. <…> Нет пострадавших, погибших и раненых среди мирного населения», — написал он около 06:30.

