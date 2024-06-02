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    Минобороны: над территорией России ПВО сбили семь беспилотников за утро

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    В ночь на 2 июня системы ПВО уничтожили над территорией России семь украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

    Так, дежурными средствами ПВО два дрона ВСУ сбили над Курской и Белгородской областями, еще один — над акваторией Азовского моря.

    Утром еще четыре беспилотника самолетного типа были уничтожены над территорией Белгородской области.

    О том, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сообщил также губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, обошлось без погибших и пострадавших. «По итогам утренних обстрелов органы местного самоуправления проводят подомовой обход. Есть разрушения. <…> Нет пострадавших, погибших и раненых среди мирного населения», — написал он около 06:30.

    К 10 часам утра глава Белгородской области сообщил о гибели заместителя главы администрации Корочанского района Игоря Нечипоренко при детонации боеприпаса. Еще несколько чиновников пострадали.

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