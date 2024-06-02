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    В Белгородской области замглавы района погиб при детонации боеприпаса

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    В Белгородской области в результате детонации боеприпаса погиб заместитель главы администрации Корочанского района Игорь Нечипоренко. Еще несколько чиновников пострадали. Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    «В результате детонации боеприпаса погиб заместитель главы администрации Корочанского района <...> Игорь Викторович Нечипоренко», — написал он в своем телеграм-канале, отметив, что семье погибшего будет оказана поддержка.

    Глава района Николай Нестеров и главы Мелиховского и Шляховского сельских поселений Андрей Веденин и Игорь Шевляков — получили незначительные ранения. После оказания медицинской помощи они вернулись на свои рабочие места.

    Также обстрелу подвергся город Шебекино. В результате атаки шесть мирных жителей получили осколочные ранения. Из них пятеро находились в двух автобусах, шестой — на улице. Всех пострадавших госпитализировали.

    31 мая в Белгороде беспилотник самолетного типа врезался в многоквартирный жилой дом и сдетонировал. Удар пришелся сразу на три этажа.

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