В Белгородской области замглавы района погиб при детонации боеприпаса

В Белгородской области в результате детонации боеприпаса погиб заместитель главы администрации Корочанского района Игорь Нечипоренко. Еще несколько чиновников пострадали. Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.



«В результате детонации боеприпаса погиб заместитель главы администрации Корочанского района <...> Игорь Викторович Нечипоренко», — написал он в своем телеграм-канале, отметив, что семье погибшего будет оказана поддержка.

Глава района Николай Нестеров и главы Мелиховского и Шляховского сельских поселений Андрей Веденин и Игорь Шевляков — получили незначительные ранения. После оказания медицинской помощи они вернулись на свои рабочие места.