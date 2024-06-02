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    «Подвоха нет, цена без утильсбора». Покупаем Lada Vesta в Белоруссии по удивительно низкой стоимости

    Разбираемся, почему автомобили почти на 400 тысяч дешевле

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    17 комментариев
    Белорусские цены на Lada Vesta на 20% ниже российских. Почему?
    Белорусские цены на Lada Vesta на 20% ниже российских. Почему?Фото: Артем Краснов / 74.RU
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    Lada Vesta в Белоруссии стоят гораздо меньше, чем в России: например, седаны в базовой версии Comfort предлагают за 42,5 тысячи белорусских рублей, что эквивалентно 1,2 миллиона российских рублей. Отечественные прайс-листы на такие Lada стартуют от 1,514 миллиона рублей, то есть разница превышает 300 тысяч, а для универсалов — 400 тысяч. В Белоруссии за 1,54 миллиона российских рублей можно купить топовое исполнение Techno c 10-дюймовым экраном мультимедийной системы, боковыми подушками безопасности и 16-дюймовыми легкосплавными колесами. Мы обзвонили белорусских дилеров Lada, чтобы понять, в чём подвох.

    Lada Vesta 2024 года выпуска стоит от 44 тысяч белорусских рублей (1,23 млн российских рублей). Автомобили 2023 года на 40 тысяч российских рублей дешевле
    Lada Vesta 2024 года выпуска стоит от 44 тысяч белорусских рублей (1,23 млн российских рублей). Автомобили 2023 года на 40 тысяч российских рублей дешевлеСкриншот: lada.by
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    В Белоруссии два официальных дистрибьютора Lada — ООО «Ардера» (lada.by) и «Минск-Лада» (minsk-lada.by). Стоимость и ассортимент автомобилей у них отличается, но в любом случае Lada Vesta стоят значительно меньше, чем в России.

    Стоит отметить, что в случае с остальными моделями АВТОВАЗа особенной разницы нет. Скажем, «Ардера» предлагает Granta только в кузове лифтбэк и базовой версии Special Edition с одной подушкой безопасности и без магнитолы, а минимальная цена — от 983 тысяч рублей (здесь и далее цены в российских рублях). В России именно такой комплектации нет, но близкие по смыслу версии Classic'24 c кондиционером и АБС стоят от 1,022 миллиона. Аналогично Lada Niva Legend в Белоруссии стоит от 974 тысяч, что близко к минимальной стоимости «старой» Niva 2024 года выпуска в России.

    Lada Vesta в Белоруссии предлагают в тех же четырех исполнениях, что и в России: Comfort, Life, Enjoy, Techno. Можно купить седан, универсал SW или SW Cross. Версии с 1,8-литровым мотором и вариатором пока недоступны
    Lada Vesta в Белоруссии предлагают в тех же четырех исполнениях, что и в России: Comfort, Life, Enjoy, Techno. Можно купить седан, универсал SW или SW Cross. Версии с 1,8-литровым мотором и вариатором пока недоступныФото: lada.ru
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    Представители обоих дистрибьюторов подтвердили, что низкие цены на Lada Vesta актуальны. У разных дилеров в наличии есть отличающийся набор версий, например, где-то можно купить только универсал (от 1,344 миллиона рублей), а где-то есть седаны как 2023 года (от 1,2 миллиона), так и 2024 года (от 1,23 миллиона рублей). Двадцатипроцентную разницу с российской ценой белорусы объяснили отсутствием в цене утильсбора, который при ввозе такой машины юрлицом составит 300,6 тысячи рублей. Кстати, АВТОВАЗ как российский производитель получает компенсацию от Минпромторга за уплаченные утильсборы, то есть формально разницы в цене с Белоруссией быть не должно.

    «Минск-Лада» в данный момент предлагает только универсалы SW в комплектации Life (1,344 млн). В России такие стоят минимум 1,733 млн за машины 2024 года выпуска, то есть разница близка к 400 тысячам
    «Минск-Лада» в данный момент предлагает только универсалы SW в комплектации Life (1,344 млн). В России такие стоят минимум 1,733 млн за машины 2024 года выпуска, то есть разница близка к 400 тысячамФото: lada.ru
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    Но если покупать автомобиль для личного пользования (то есть не продавать в течение года), то утильсбор при ввозе из Белоруссии составит лишь 3,4 тысячи, то есть разница в цене по большей части сохранится. При этом белорусские дистрибьюторы Lada не заметили особенного наплыва клиентов из России. Почему? Представитель ООО «Ардера» объяснил, что купленный в Белоруссии автомобиль придется ставить на учет на гражданина этой страны, то есть при отсутствии родственников понадобятся услуги посредника. По словам «параллельных» импортеров, эти услуги в последнее время подорожали и стоят в районе $500, то есть добавят к цене еще 45–50 тысяч рублей. Какую-то сумму съедят транспортные расходы, проживание и так далее. Но даже с учетом этих трат экономия получается в районе 200 тысяч рублей.

    Представители обоих дистрибьюторов затруднились объяснить, почему существенная разница в цене актуальна только для Lada Vesta. Они предположили, что речь о стимулирующих программах для белорусского авторынка. Также они ожидают скорый рост цен, например, стоимость Lada Vesta из новой партии у «Ардеры» поднимется с 1,23 миллиона до 1,3 миллиона.

    Попутно белорусские дилеры предлагают и Lada Largus 2024 года выпуска, серийное производство которого возобновили весной 2024 года. Но цена почти не отличается от российской — минимум 1,618 миллиона рублей.

    Lada Largus возвращается, но производство теперь налажено в Ижевске, а не Тольятти
    Lada Largus возвращается, но производство теперь налажено в Ижевске, а не ТольяттиФото: Артем Краснов / 74.RU
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    В России Госдума выдвинула предложение о резком увеличении утильсбора уже в 2024 году, что может сделать разницу с белорусской ценой еще больше. Ранее о повышении утильсбора просил глава АВТОВАЗа. Весной холдинг поднял стоимость всех моделей, кроме Lada Vesta: цену последней ограничивает усиливающаяся конкуренция со стороны китайских марок. Поэтому АВТОВАЗ лоббирует увеличение утильсбора.

    Кстати, в Белоруссии можно купить и Zeekr по низкой цене, но проблемы те же — при ввозе в Россию цена значительно возрастет.

    Белорусские цены на Lada Vesta на 20% ниже российских. Почему?
    Белорусские цены на Lada Vesta на 20% ниже российских. Почему?Фото: Артем Краснов / 74.RU
    Lada Vesta 2024 года выпуска стоит от 44 тысяч белорусских рублей (1,23 млн российских рублей). Автомобили 2023 года на 40 тысяч российских рублей дешевле
    Lada Vesta 2024 года выпуска стоит от 44 тысяч белорусских рублей (1,23 млн российских рублей). Автомобили 2023 года на 40 тысяч российских рублей дешевлеСкриншот: lada.by
    Lada Vesta в Белоруссии предлагают в тех же четырех исполнениях, что и в России: Comfort, Life, Enjoy, Techno. Можно купить седан, универсал SW или SW Cross. Версии с 1,8-литровым мотором и вариатором пока недоступны
    Lada Vesta в Белоруссии предлагают в тех же четырех исполнениях, что и в России: Comfort, Life, Enjoy, Techno. Можно купить седан, универсал SW или SW Cross. Версии с 1,8-литровым мотором и вариатором пока недоступныФото: lada.ru
    «Минск-Лада» в данный момент предлагает только универсалы SW в комплектации Life (1,344 млн). В России такие стоят минимум 1,733 млн за машины 2024 года выпуска, то есть разница близка к 400 тысячам
    «Минск-Лада» в данный момент предлагает только универсалы SW в комплектации Life (1,344 млн). В России такие стоят минимум 1,733 млн за машины 2024 года выпуска, то есть разница близка к 400 тысячамФото: lada.ru
    Lada Largus возвращается, но производство теперь налажено в Ижевске, а не Тольятти
    Lada Largus возвращается, но производство теперь налажено в Ижевске, а не ТольяттиФото: Артем Краснов / 74.RU

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