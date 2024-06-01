Теперь красиво и внутри. С интерьеров Консерватории опали леса

В Консерватории им. Римского-Корсакова почти завершились работы по реставрации интерьеров. От лесов освободили парадную лестницу, малый зал Глазунова и домовую церковь с росписью Рябушкина. «Фонтанка» показывает отреставрированные главные помещения храма музыки.
Год назад с фасадов многострадальной Консерватории сняли леса. Теперь их начали снимать и во внутренних помещениях здания.
«В консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова завершается реставрация интерьеров. На Парадной лестнице, в Малом зале Глазунова и домовой церкви уже разобраны строительные леса и убранство помещений представлено в том же виде, как и в год открытия здания в 1896 году», — рассказали в пресс-службе ППК «Единый заказчик», которая является государственным заказчиком работ.
В холле, куда ведет парадная лестница, специалисты занимаются циклевкой паркета. Покрытие воссоздали, а материал, сорт древесины, рисунок мозаики точно соответствуют оригиналу. Стены, которые в советское время были выкрашены в белый цвет, вернулись к историческому теплому светлому оттенку, который играет оливковыми и бежевыми тонами.
Парадная лестница в консерватории — одно из наиболее хорошо сохранившихся мест. 99% штукатурки и лепнины в верхней части сохранились до наших дней, рассказывает реставратор Александра Андреева. Из 46 ступеней мраморной лестницы пришлось менять фрагменты только 6 ступеней. Лестница сделана из знаменитого итальянского мрамора Бьянка Каррара. И здесь реставраторам очень повезло: им удалось найти мрамор для замены не просто той же самой разновидности, но из «родного» карьера, где был добыт камень, из которого сделана лестница.
Дворики
«В первом полугодии под двумя новыми куполами из стекла и алюминия специалистами были оборудованы новые общественные пространства. При этом, полезная площадь здания увеличена на 700 кв. метров», — пояснили в пресс-службе ППК «Единый заказчик».
«Прирост» площади произошел как раз за счет двориков: один из них чуть больше другого. Раньше в них были курилки, в которые ходили служители Эвтерпы и Терпсихоры, теперь курить там больше нельзя, зато появятся общественные пространства.
Оба двора накрыли светопрозрачной кровлей.
Как рассказали в компании «Политехстрой-Сварго», генподрядчике Консерватории, монтаж куполов полностью завершен. У авиационного алюминия, который использовался в конструкции, есть преимущество перед сталью: он не уступает по прочности, но почти в три раза легче.
Малый зал Глазунова и орган
Малый зал им. Глазунова, который реставраторы из-за обилия тонкого лепного декора прозвали «кудрявым», уже красуется без лесов. На потолке отреставрированная роспись живописца Андрея Рябушкина. С трех деревянных балкончиков открывается вид на зал. По углам на стенах четыре панно лепниной в виде композиций с фруктами и музыкальными инструментами — только на из реставрацию ушло около 4 месяцев.
С органа спустя много лет сняли саркофаг, который обеспечивал сохранность инструмента. В «Политехстрое» рассказали — около месяца назад началась реставрация корпуса органа, планируемая дата ее завершения — конец июля. Реставраторы занимаются только реставрацией корпуса, настройка музыкального инструмента — это отдельная работа. Она будет вестись при участии специалиста Консерватории.
«На протяжении всего хода реставрации и смены генподрядчиков орган всегда находился под пристальным вниманием сотрудников Консерватории, внутри поддерживался и специальными датчиками контролировался температурно-влажностный режим. Благодаря этому инструмент удалось сохранить», — пояснил представитель «Политехстроя» Сергей Рыбак.
Реставраторам корпус органа достался с несколькими слоями лака и краски, дефектами по резьбе, трещинами. «Мы расчистим, удалим все дефекты, воссоздадим резьбу в местах утрат и после этого покрасим», — обрисовал перспективы реставратор Алексей Самохвалов.
Из фойе зала Глазунова можно выйти на балкон: с него открывается вид на Театральный сквер и памятник музыканту, чьей фамилией названа Консерватория. Пол балкона выстлан метлахской плиткой.
«Нам со времени постройки здания досталось большое наследства метлахской плитки, у нас сейчас идет масштабный проект по ее реставрации и воссозданию. Метлахская плитка уникальна тем, что она может служить столетиями без потери своих свойств», — рассказывает Сергей Рыбак.
Домовая церковь
В домовой церкви полностью завершена реставрация росписи Андрея Рябушкина и Василия Беляева. После расчистки стало понятно, что сохранилось около 50% росписи. В ходе этапа научной реставрации специалисты объездили архивы и храмы Костромы, Ростова, Москвы и Санкт-Петербурга в поисках эскизов Рябушкина и Беляева. Например, фотографии композиции «Яко твое есть царство» не сохранилось, и при ее воссоздании использовали эскизы Рябушкина.
Особенное вдохновение художники черпали в соборе Спаса на Крови. В нем росписи в неклассической манере Рябушкин и Беляев оформляли уже после завершения Домовой церкви, стилистика художников хорошо сохранилась, говорит Александра Черногорцева, глава реставрационного отдела «Политехстрой-Сварго».
Технологию, как в и случае с залом Глазунова, сохраняли историческую. Нижняя часть церкви — роспись на штукатурке, верхняя — на холстах.
Алексей показал места ленточных расчисток. В некоторых местах историческую роспись закрывали до 9 слов, в нижней части — еще больше. Несколько таких расчисток, где видно каждый из более поздних слоев, останутся на стенах. Как объяснил реставратор, с одной стороны, имеет памятное значение, с другой, в случае, если в будущем на объект придет реставратор, он сможет получить представление о послойности.
В оконных заполнениях уже началась работа по установке витражей.
Сроки проведения первого концерта в консерватории остались прежними: в ППК «Единый заказчик» рассказали: он запланирован на вторую половину 2024 года.
Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»