Теперь красиво и внутри. С интерьеров Консерватории опали леса



В Консерватории им. Римского-Корсакова почти завершились работы по реставрации интерьеров. От лесов освободили парадную лестницу, малый зал Глазунова и домовую церковь с росписью Рябушкина. «Фонтанка» показывает отреставрированные главные помещения храма музыки.



Год назад с фасадов многострадальной Консерватории сняли леса. Теперь их начали снимать и во внутренних помещениях здания.



«В консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова завершается реставрация интерьеров. На Парадной лестнице, в Малом зале Глазунова и домовой церкви уже разобраны строительные леса и убранство помещений представлено в том же виде, как и в год открытия здания в 1896 году», — рассказали в пресс-службе ППК «Единый заказчик», которая является государственным заказчиком работ.



В холле, куда ведет парадная лестница, специалисты занимаются циклевкой паркета. Покрытие воссоздали, а материал, сорт древесины, рисунок мозаики точно соответствуют оригиналу. Стены, которые в советское время были выкрашены в белый цвет, вернулись к историческому теплому светлому оттенку, который играет оливковыми и бежевыми тонами.



Парадная лестница в консерватории — одно из наиболее хорошо сохранившихся мест. 99% штукатурки и лепнины в верхней части сохранились до наших дней, рассказывает реставратор Александра Андреева. Из 46 ступеней мраморной лестницы пришлось менять фрагменты только 6 ступеней. Лестница сделана из знаменитого итальянского мрамора Бьянка Каррара. И здесь реставраторам очень повезло: им удалось найти мрамор для замены не просто той же самой разновидности, но из «родного» карьера, где был добыт камень, из которого сделана лестница.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться









Дворики

«В первом полугодии под двумя новыми куполами из стекла и алюминия специалистами были оборудованы новые общественные пространства. При этом, полезная площадь здания увеличена на 700 кв. метров», — пояснили в пресс-службе ППК «Единый заказчик».



«Прирост» площади произошел как раз за счет двориков: один из них чуть больше другого. Раньше в них были курилки, в которые ходили служители Эвтерпы и Терпсихоры, теперь курить там больше нельзя, зато появятся общественные пространства.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Оба двора накрыли светопрозрачной кровлей.



Февраль 2024 г. Фото: АО "Политехстрой" Февраль 2024 г. Фото: АО "Политехстрой" Февраль 2024 г. Фото: АО "Политехстрой" Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Как рассказали в компании «Политехстрой-Сварго», генподрядчике Консерватории, монтаж куполов полностью завершен. У авиационного алюминия, который использовался в конструкции, есть преимущество перед сталью: он не уступает по прочности, но почти в три раза легче.



Малый зал Глазунова и орган

Малый зал им. Глазунова, который реставраторы из-за обилия тонкого лепного декора прозвали «кудрявым», уже красуется без лесов. На потолке отреставрированная роспись живописца Андрея Рябушкина. С трех деревянных балкончиков открывается вид на зал. По углам на стенах четыре панно лепниной в виде композиций с фруктами и музыкальными инструментами — только на из реставрацию ушло около 4 месяцев.



С органа спустя много лет сняли саркофаг, который обеспечивал сохранность инструмента. В «Политехстрое» рассказали — около месяца назад началась реставрация корпуса органа, планируемая дата ее завершения — конец июля. Реставраторы занимаются только реставрацией корпуса, настройка музыкального инструмента — это отдельная работа. Она будет вестись при участии специалиста Консерватории.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«На протяжении всего хода реставрации и смены генподрядчиков орган всегда находился под пристальным вниманием сотрудников Консерватории, внутри поддерживался и специальными датчиками контролировался температурно-влажностный режим. Благодаря этому инструмент удалось сохранить», — пояснил представитель «Политехстроя» Сергей Рыбак.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Реставраторам корпус органа достался с несколькими слоями лака и краски, дефектами по резьбе, трещинами. «Мы расчистим, удалим все дефекты, воссоздадим резьбу в местах утрат и после этого покрасим», — обрисовал перспективы реставратор Алексей Самохвалов.







Из фойе зала Глазунова можно выйти на балкон: с него открывается вид на Театральный сквер и памятник музыканту, чьей фамилией названа Консерватория. Пол балкона выстлан метлахской плиткой.



«Нам со времени постройки здания досталось большое наследства метлахской плитки, у нас сейчас идет масштабный проект по ее реставрации и воссозданию. Метлахская плитка уникальна тем, что она может служить столетиями без потери своих свойств», — рассказывает Сергей Рыбак.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Домовая церковь



В домовой церкви полностью завершена реставрация росписи Андрея Рябушкина и Василия Беляева. После расчистки стало понятно, что сохранилось около 50% росписи. В ходе этапа научной реставрации специалисты объездили архивы и храмы Костромы, Ростова, Москвы и Санкт-Петербурга в поисках эскизов Рябушкина и Беляева. Например, фотографии композиции «Яко твое есть царство» не сохранилось, и при ее воссоздании использовали эскизы Рябушкина.



Особенное вдохновение художники черпали в соборе Спаса на Крови. В нем росписи в неклассической манере Рябушкин и Беляев оформляли уже после завершения Домовой церкви, стилистика художников хорошо сохранилась, говорит Александра Черногорцева, глава реставрационного отдела «Политехстрой-Сварго».

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Технологию, как в и случае с залом Глазунова, сохраняли историческую. Нижняя часть церкви — роспись на штукатурке, верхняя — на холстах.



Алексей показал места ленточных расчисток. В некоторых местах историческую роспись закрывали до 9 слов, в нижней части — еще больше. Несколько таких расчисток, где видно каждый из более поздних слоев, останутся на стенах. Как объяснил реставратор, с одной стороны, имеет памятное значение, с другой, в случае, если в будущем на объект придет реставратор, он сможет получить представление о послойности.





Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В оконных заполнениях уже началась работа по установке витражей.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сроки проведения первого концерта в консерватории остались прежними: в ППК «Единый заказчик» рассказали: он запланирован на вторую половину 2024 года.



Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»