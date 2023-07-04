Как реставрируют Консерваторию: «кудрявый» зал Глазунова, новое общественное пространство и балерины под крышей

Фото: ППК «Единый заказчик в сфере строительства» Поделиться Поделиться





В 2024 году работы по реставрации Консерватории должны быть полностью завершены. Спустя более чем семь лет с фасадов здания, наконец, сняли леса. Теперь храм искусства не привычного Петербургу зеленого, а исторического — светло-бежевого цвета. «Фонтанка» рассказывает и показывает, как движется дело. Спойлер: есть чему порадоваться.



Журналистам в последний раз показывали, как идет реставрация многострадального здания Консерватории, полтора года назад, прогресс заметен даже на первый взгляд. Только в начале июня со стен сняли леса, и спустя более чем семь лет стал виден фасад. Его лепной декор, сильно пострадавший, кропотливо реставрировали два года.



Как рассказал руководитель обособленного подразделения г. Санкт-Петербург ППК «Единый заказчик» (госзаказчик работ) Денис Анненков, реставраторы восстановили исторический цвет здания Консерватории времён его постройки в 1896 году . Светло-бежевый цвет вернулся благодаря взаимодействию с городским комитетом по охране памятников, оттенок был определен по итогам работы команды экспертов — химиков-технологов, они проводили расчистку стен, изучали альбомы фасадов зданий города.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Работы велись и в зимнее время, благодаря тому что здание укутали в тепловой контур, в пределах которого постоянно поддерживалась определенная плюсовая температура.

Дворики станут общественным пространством



На крыше в настоящее время идет монтаж конструкций атриумов. Планируется, что после открытия Консерватории в двух ее внутренних двориках появится новое общественное пространство.

«С середины июня над внутренними дворами исторического здания ведется монтаж двух уникальных алюминиевых куполов, конструкция спроектирована в BIM-технологиях и выполнена полностью отечественными производителями. На днях начата сборка второго купола. Благодаря современным светопрозрачным фонарям полезная площадь здания увеличится на 600 квадратных метров, что позволит открыть в Консерватории новые общественные пространства», — пояснил Анненков.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Созданием светопрозрачных куполов над внутренними дворами занимается компания «Арт-Гласс».

Ее директор Алексей Райтер пояснил, что с учетом сложностей (центр города, Консерватория — объект культурного наследия, есть ограничения по высотному регламенту) была выбрана купольная сетчатая конструкция, которая «съедает» высоту.



Уборка снега будет проходить за счет лотка стапливания, он будет принимать на себя снег и с «глухой» кровли, и со светопрозрачной конструкции. «Простой пример: как теплый пол, только очень горячий. Это не просто подогрев, чтобы снега было поменьше, а чтобы контролировалось образование снеговых мешков и излишних нагрузок на конструкции. Рассчитывались они с максимальными снеговыми нагрузками», — объясняет Райтер. Два металлических каркаса куполов смонтированы в конце июня. Первая партия стеклопакетов для атриумов уже прибыла на объект. Задача — полностью завершить монтаж атриумов к началу отопительного сезона.

Фото: ППК «Единый заказчик в сфере строительства» Фото: ППК «Единый заказчик в сфере строительства» Поделиться Поделиться





«Кудрявый» Малый зал им. Глазунова

Малый зал имени Глазунова — одно из помещений Консерватории, которое лучше всего сохранилось еще со времен революции. Реставратор Александра Потапова называет зал «кудрявым», и это, пожалуй, точно передает образ зала со множеством элементов декора.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Весь лепной декор по стенам у нас практически отреставрирован, в работе венчающий карниз и следующим этапом — потолок», — рассказывает Потапова. Венчающий карниз — 76 погонных метров, которым требуется максимально щадящая расчистка из-за соседства с живописью на потолке, использовать пар тут нельзя.

Александра сравнивает сохранность зала Глазунова с большим залом им. Рубинштейна , декор которого после войны и капремонта в шестидесятых годах не сохранился. «Мы зашли сюда и были, конечно, в восторге», — рассказывает реставратор.

Примечательно, что сохранилась и акустическая система зала Глазунова — «шуба» из деревянного каркаса. Более того, на акустику «работают» даже стулья, спинки которых имеют перфорацию в форме арф. Несколько сотен стульев сейчас также находятся на реставрации и вернутся на свое место.

Фото: ППК «Единый заказчик в сфере строительства» Поделиться Поделиться





В помещении — леса в несколько уровней, на которых работают реставраторы. Александра показывает лепнину на балконах. Они деревянные, и древесина, объясняет она, сохранилась хорошо. Лепнина из гипсовой мастики на балкончиках крепится на холсте. Реставратор объяснила, что восстанавливать будут по исторической технологии — также с помощью холста.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В соседнем помещении «фойе зала Глазунова» потолок с лепниной уже выполнен «под ключ», стены подготовлены под окраску, огромное зеркало в помещении прикрыто фанерой.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Балерины на чердаке

Весной 2023 года развернулись работы по реконструкции кровли. «В апреле строители завершили монтаж стальных ферм и балок на ее кровле. Эти новые стальные конструкции планируется использовать для подвеса механизмов и приборов освещения в знаменитом зале им. Рубинштейна , который оснастят современными технологиями переменной акустики», — говорит представитель ППК «Единый заказчик». Суммарно новые стальные фермы смогут выдержать нагрузку более 100 тонн.



Старые фермы уже утратили несущую функцию. Однако их расчистили и оставили на своих местах как историческую конструкцию. Все чердачное пространство Консерватории станет отапливаемым. Кроме технологического оборудования, здесь разместят учебные классы. Например, над залом Рубинштейна оборудуют балетный класс.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В прошлом «Фонтанка» рассказывала, что из-за полной и давней утраты декора большого зала Рубинштейна его было решено оформить в общей стилистике помещений Консерватории. Зал поменяет форму с прямоугольной на подковообразную и будет оснащен современным оборудованием. Оснащение Большого зала технологиями сцены намечено на конец 2023 года .

Фото: ППК «Единый заказчик в сфере строительства» Фото: ППК «Единый заказчик в сфере строительства» Фото: ППК «Единый заказчик в сфере строительства» Поделиться Поделиться





Домовая церковь

Значительные утраты понесла Домовая церковь, которую расписывал художник Андрей Рябушкин. Ее реставрация также идет полным ходом.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Специалисты объездили более 10 музеев и архивов в разных регионах России в поисках исторических документов. В художественной мастерской стоят эскизы в натуральную величину, их с помощью кальки будут переносить на стены и своды помещения.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Кроме того, в анфиладах Консерватории специалисты максимально сохранили историческую штукатурку. На стенах то и дело встречаются места ленточных расчисток красочных слоев — таких слоев до 14, благодаря им был найден исторический оттенок.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Планируется, что работы в Консерватории завершатся уже в 2024 году.

Справка:



Консерватория им. Римского-Корсакова — один из самых известных петербургских реставрационных «долгостроев». С мертвой точки дело сдвинулось только после того, как решить этот вопрос призвал лично Владимир Путин. Роль подрядчика отдали ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Контракт в конце 2020 года заключили с московским АО «Политехстрой».



Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

