Как реставрируют Консерваторию: «кудрявый» зал Глазунова, новое общественное пространство и балерины под крышей

В 2024 году работы по реставрации Консерватории должны быть полностью завершены. Спустя более чем семь лет с фасадов здания, наконец, сняли леса. Теперь храм искусства не привычного Петербургу зеленого, а исторического — светло-бежевого цвета. «Фонтанка» рассказывает и показывает, как движется дело. Спойлер: есть чему порадоваться.
Журналистам в последний раз показывали, как идет реставрация многострадального здания Консерватории, полтора года назад, прогресс заметен даже на первый взгляд. Только в начале июня со стен сняли леса, и спустя более чем семь лет стал виден фасад. Его лепной декор, сильно пострадавший, кропотливо реставрировали два года.
Как рассказал руководитель обособленного подразделения
Работы велись и в зимнее время, благодаря тому что здание укутали в тепловой контур, в пределах которого постоянно поддерживалась определенная плюсовая температура.
Дворики станут общественным пространством
На крыше в настоящее время идет монтаж конструкций атриумов. Планируется, что после открытия Консерватории в двух ее внутренних двориках появится новое общественное пространство.
«С середины июня над внутренними дворами исторического здания ведется монтаж двух уникальных алюминиевых куполов, конструкция спроектирована в BIM-технологиях и выполнена полностью отечественными производителями. На днях начата сборка второго купола. Благодаря современным светопрозрачным фонарям полезная площадь здания увеличится на 600 квадратных метров, что позволит открыть в Консерватории новые общественные пространства», — пояснил Анненков.
Созданием светопрозрачных куполов над внутренними дворами занимается компания «Арт-Гласс».
Ее директор Алексей Райтер пояснил, что с учетом сложностей (центр города, Консерватория — объект культурного наследия, есть ограничения по высотному регламенту) была выбрана купольная сетчатая конструкция, которая «съедает» высоту.
Уборка снега будет проходить за счет лотка стапливания, он будет принимать на себя снег и с «глухой» кровли, и со светопрозрачной конструкции. «Простой пример: как теплый пол, только очень горячий. Это не просто подогрев, чтобы снега было поменьше, а чтобы контролировалось образование снеговых мешков и излишних нагрузок на конструкции. Рассчитывались они с максимальными снеговыми нагрузками», — объясняет Райтер. Два металлических каркаса куполов смонтированы в конце июня. Первая партия стеклопакетов для атриумов уже прибыла на объект. Задача — полностью завершить монтаж атриумов к началу отопительного сезона.
«Кудрявый» Малый зал им. Глазунова
Малый зал имени Глазунова — одно из помещений Консерватории, которое лучше всего сохранилось еще со времен революции. Реставратор Александра Потапова называет зал «кудрявым», и это, пожалуй, точно передает образ зала со множеством элементов декора.
«Весь лепной декор по стенам у нас практически отреставрирован, в работе венчающий карниз и следующим этапом — потолок», — рассказывает Потапова. Венчающий карниз — 76 погонных метров, которым требуется максимально щадящая расчистка из-за соседства с живописью на потолке, использовать пар тут нельзя.
Александра сравнивает сохранность зала Глазунова с большим залом
Примечательно, что сохранилась и акустическая система зала Глазунова — «шуба» из деревянного каркаса. Более того, на акустику «работают» даже стулья, спинки которых имеют перфорацию в форме арф. Несколько сотен стульев сейчас также находятся на реставрации и вернутся на свое место.
В помещении — леса в несколько уровней, на которых работают реставраторы. Александра показывает лепнину на балконах. Они деревянные, и древесина, объясняет она, сохранилась хорошо. Лепнина из гипсовой мастики на балкончиках крепится на холсте. Реставратор объяснила, что восстанавливать будут по исторической технологии — также с помощью холста.
В соседнем помещении «фойе зала Глазунова» потолок с лепниной уже выполнен «под ключ», стены подготовлены под окраску, огромное зеркало в помещении прикрыто фанерой.
Балерины на чердаке
Весной 2023 года развернулись работы по реконструкции кровли. «В апреле строители завершили монтаж стальных ферм и балок на ее кровле. Эти новые стальные конструкции планируется использовать для подвеса механизмов и приборов освещения в знаменитом зале
Старые фермы уже утратили несущую функцию. Однако их расчистили и оставили на своих местах как историческую конструкцию. Все чердачное пространство Консерватории станет отапливаемым. Кроме технологического оборудования, здесь разместят учебные классы. Например, над залом Рубинштейна оборудуют балетный класс.
В прошлом «Фонтанка» рассказывала, что из-за полной и давней утраты декора большого зала Рубинштейна его было решено оформить в общей стилистике помещений Консерватории. Зал поменяет форму с прямоугольной на подковообразную и будет оснащен современным оборудованием. Оснащение Большого зала технологиями сцены намечено на конец
Домовая церковь
Значительные утраты понесла Домовая церковь, которую расписывал художник Андрей Рябушкин. Ее реставрация также идет полным ходом.
Специалисты объездили более 10 музеев и архивов в разных регионах России в поисках исторических документов. В художественной мастерской стоят эскизы в натуральную величину, их с помощью кальки будут переносить на стены и своды помещения.
Кроме того, в анфиладах Консерватории специалисты максимально сохранили историческую штукатурку. На стенах то и дело встречаются места ленточных расчисток красочных слоев — таких слоев до 14, благодаря им был найден исторический оттенок.
Планируется, что работы в Консерватории завершатся уже в
Справка:
Консерватория им. Римского-Корсакова — один из самых известных петербургских реставрационных «долгостроев». С мертвой точки дело сдвинулось только после того, как решить этот вопрос призвал лично Владимир Путин. Роль подрядчика отдали ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Контракт в конце
Ирина Корбат,
«Фонтанка.ру»