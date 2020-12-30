Петербургская консерватория успела до Нового года. Заключен контракт на реставрацию здания

Северо-Западная дирекция по строительству объектов культуры заключила контракт на реставрацию здания Консерватории имени Римского-Корсакова. Задача была успеть это сделать до конца 2020 года.

Контракт заключен 30 декабря. Его стоимость — 13,6 млрд рублей, подрядчик — АО «Политехстрой». На 2020 год заложено финансирование в 3,1 млрд, следующий транш в 6 млрд запланирован на 2024 год, последний (4,5 млрд) — на 2025-й. Срок выполнения работ вместе с вводом в эксплуатацию — 25 декабря 2025 года.