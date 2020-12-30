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Петербургская консерватория успела до Нового года. Заключен контракт на реставрацию здания

Северо-Западная дирекция по строительству объектов культуры заключила контракт на реставрацию здания Консерватории имени Римского-Корсакова. Задача была успеть это сделать до конца 2020 года.

Контракт заключен 30 декабря. Его стоимость — 13,6 млрд рублей, подрядчик — АО «Политехстрой». На 2020 год заложено финансирование в 3,1 млрд, следующий транш в 6 млрд запланирован на 2024 год, последний (4,5 млрд) — на 2025-й. Срок выполнения работ вместе с вводом в эксплуатацию — 25 декабря 2025 года.

Напомним, ранее «Политехстрой» выиграл в процедуре запроса предложений у ООО «Наследие», снизив стартовую стоимость на 10 млн рублей. Результат был предсказуем, как и срок заключения контракта: дело в том, что распоряжение правительства предписывало выделить аванс в 3,1 млрд в 2020 году. Если бы этого не удалось сделать, деньги вернулись бы в бюджет.

Напомним, ускорение затянувшемуся долгострою в центре города придало выступление президента Владимира Путина перед Советом Федерации, где он призвал завершить наконец реставрацию Консерватории. Практически одновременно было задержано руководство последнего подрядчика — «Меандра».

История реставрации здания на Театральной длится порядка 6 лет. Консерваторию решили поставить на ремонт, а само учреждение эвакуировать в соседнее здание на улице Глинки — так называемые Интендантские склады. Компания «Ремстройфасад» подготовила его к приему новоселов, а затем получила контракт и на второй этап. В итоге контракт был расторгнут в 2017 году — тогда же, когда с основного здания Консерватории ушел «Балтстрой». Новые подрядчики приходили на объекты ненадолго: «Меандр» и ЕКС — на Театральную, «Капитал Стройиндустрия» и «Глаcстрой» — на Глинки. В новых помещениях Консерватории вскоре нашли плесень и грибок. Прошлым летом был задержан Алексей Бирюков, бывший замглавы Северо-Западной дирекции Минкульта, которая является заказчиком работ.

Летом стал известно, что Минкульт рассматривает вариант привлечь к ремонту основного здания Консерватории московскую компанию «Политехстрой», бывший «Евро Хоум Билдинг». При этом в Северо-Западной дирекции Минкульта за время реставрации двух зданий сменилось несколько руководителей.

Здание Санкт-Петербургской Консерватории построено в 1891–1896 годах по проекту В. В. Николя с частичным использованием фундаментов и капитальных стен разобранного Большого Каменного театра. Церковь расписана по эскизам и под руководством А. П. Рябушкина. В 1912 году по проекту архитектора — художника Т.Я. Бардта — перестроен Большой зал с расширением здания в сторону улицы Союза Печатников. В 1930-х годах в результате устройства междуэтажного перекрытия и перепланировок утрачен первоначальный объем церкви. В 1964 году перестроен Большой зал с новым оформлением интерьера.

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Комментарии (3)

piterez
Ну читаешь новости и удивляешься та же ж... (извините), только вид сверху. Главное было получить аванс, а не начать работы. Что теперь? Кинули кусок, следующий в 2024 - разрыв в 3 года. Теперь 3 млрд. уйдут на закупки материалов, оборудования, ведь заказывать надо заранее, а на работы пойдут остатки, а их не хватит. Почему нет финансирования по факту выполнения работ???
263824501
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