И тут пришел лесник. На реставрацию Консерватории ведут специалиста по долгостроям

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив

Сразу несколько источников «Фонтанки» сообщили о том, что реставрацию зданий Консерватории и Главного Криггс-Комиссариата в Петербурге может закончить АО «Политехстрой». По их словам, название этого «крупняка» строительного подряда звучит во внутренних правительственных документах, которые запущены Министерством культуры. Ранее об эти долгострои обламывали зубы и карьеры городские подрядчики и чиновники.

Собеседник «Фонтанки» на строительном рынке города сообщил о том, что проблемную реставрацию зданий на улице Глинки предполагается отдать целиком московскому АО «Политехстрой». О процедуре изданию рассказал еще один источник, близкий к Минкульту. По его словам, ведомство еще весной направило правительству обращение о закупке у единственного поставщика. «Да, там действительно значится «Политехстрой» и оба объекта. - подтвердил он. - Часть необходимых подписей уже получена, но результирующей пока нет».



АО «Политехстрой» еще несколько лет назад называлось «Евро Хоум Билдинг»; учредителем значится Юлия Галуева, гендиректором - Ираклий Колбая. До него компанией управлял Сергей Чебарев, гендиректор ООО АУН; собственником этой фирмы выступал «Фора-Банк», входящий в структуру «Ташир» Самвела Карапетяна. Это крупная девелоперская группа уже пыталась заходить в Петербург — например, на строительство жилья для Судебного квартала; некоторые эксперты видят ее также за новыми собственниками мостостроительной компании «Пилон».

Главным объектом компании с ноября 2013 года является реставрация Политехнического музея. Лицензию министерства культуры на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия компания получила за 4 месяца до аукциона. Изначально контракт заключали на 7,4 млрд, сейчас в системе госзакупок значится сумма почти в 12 млрд. Это тоже долгострой — изначально закончить хотели в 2017-м, затем подписали допсоглашение о переносе сроков на 2018-й. В 2018 году Счетная палата отчитывалась: «В связи с фактическим срывом сроков строительства Объекта в настоящее время принято решение о переносе срока ввода Объекта в эксплуатацию (с 2018 на 2020 год) и о выделении дополнительных объемов бюджетных ассигнований в размере 3422,59 млн. рублей (увеличение на 34 процента)». Палата нашла ряд нарушений: в частности, необоснованное авансирование примерно на миллиард в 2014-2016 годах. Кроме того, инспекторы обнаружили, что подрядчик мог направлять часть авансов на депозиты для получения процентного дохода. Характерно, что Ираклий Колбая до назначения в «Политехстрой» руководил его субподрядчиком на объекте - ЗАО «Компания ИФ - Сервис», который с тех пор обанкротился.



В 2017 году первый зампредседателя правительства Игорь Шувалов поручил Минстрою и музею проработать вопрос расторжения контракта. Однако в итоге выбрали другой вариант – переход подрядчика под контроль государства. Банк «Российский капитал», теперь называющийся «Банк ДОМ.РФ», получил разрешение на приобретение компании. В 2019-м на официальном сайте одноименной госкорпорации сообщалось о реставрации Политехнического музея: «Восстановлением здания занимается АО «Политехстрой», подразделение финансового института развития ДОМ.РФ». На уточняющий вопрос «Фонтанки» в банке ответили, что ДОМ.РФ не имеет отношения к проекту реставрации Консерватории.

«Музыкальная» реставрация здания - это, что называется, незаживающая язва на центре Петербурга. Все началось в 2014 году, когда Консерваторию на Театральной площади решили поставить на ремонт, а само учреждение эвакуировать в соседнее здание на ул. Глинки – так называемые Интендантские склады. Компания «Ремстройфасад» подготовила это здание к приему новоселов, а затем получила контракт и на второй этап. В итоге он был расторгнут в 2017 году – тогда же, когда с основного здания Консерватории попросили «Балтстрой». Любопытно, что печально известный «Балтстрой» был конкурентом «Евро Хоум Билдинга» на конкурсе за реставрацию Политехнического музея.



Новые подрядчики приходили на объекты ненадолго: «Меандр» на Театральную, «Капитал Стройиндустрия» - на Глинки Консерватория теснилась в новых помещениях, однако выяснилось, что их ремонт скрывает множество сюрпризов. В частности, плесень и грибок. Прошлым летом был задержан Алексей Бирюков, бывший замглавы Северо-Западной дирекции Минкульта, которая является заказчиком работ. Подробнее об этом деле – читайте в материале «Фонтанки».

В конце 2019 года директор Мариинского театра Валерий Гергиев заявил: «Немедленно нужен доктор, который спасет от гибели здание Консерватории... Скоро только ветераны будут вспоминать, как выглядела Театральная площадь. Это же недопустимо! И, главное, никто не предлагает решения!»

Последний крупный контракт на объектах был расторгнут в марте – в Интендантских складах не сложилось у компании «Гласстрой».

«Фонтанка» направила в Минкульт скан официального запроса за подписью главного редактора. Через три дня министерство выдало удивительный по содержательности ответ: «Пришлите, пожалуйста, ваш запрос в формате Word и не в перевернутом виде».



В Северо-Западной дирекции «Фонтанке» сообщили, что никаких решений по привлечению единого поставщика на данный момент не принято, работы по-прежнему распределяются на конкурсной основе.

В самой компании отметили, что «Политехстрой» - одна из немногих российских строительных компаний-обладателей лицензии Министерства культуры на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

«Компания обладает компетенциями и ресурсами для реконструкции объектов любой сложности, как в Санкт-Петербурге, так и других городах России», - сообщили в предприятии.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

