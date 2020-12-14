Консерваторию ускоряют через Татарстан. Заказчик спешить влить денег в реставрацию до Нового года

Вообще-то первые деньги новой эры этого долгостроя уже должны были бы дойти до подрядчиков. После того, как президент обратил внимание на непорядок, в Петербург приехал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он прогулялся по зданию в компании губернатора Александра Беглова и главы Мариинского театра Валерия Гергиева и пообещал, что на первоочередные работы выделят миллиард в 2020-2021 году. Министерство культуры даже объявило конкурс, но вскоре отменило. Причина простая; поглядев на то, как заказчик - Северо-Западная дирекция Минкульта - меняла руководителей и подрядчиков в декорациях бесконечной стройки, правительство решило, что лучше менять саму конструкцию. Организацию передали в ведение Минстроя, теперь она называется «Северо-Западная дирекция по строительству объектов культуры» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Однако делается это не в один день, так что получалось, что миллиард проходит по культурной линии, а все остальное пойдет по строительной. Это позволяло быстро начать работы, однако было чревато дальнейшими проблемами при приемке. Так что в итоге Москва решила собрать все яйца в одной корзине – минстроевской.



Бюрократическая логика в этом есть, но в итоге получилось задержка, а аванс в 3,1 млрд рублей постановлением правительства вписан конкретно в 2020 год; если он не будет перечислен подрядчику по заключенному контракту, деньги просто вернутся в бюджет. Отсюда и спешка, которая видна в выборе электронной площадки; дело в том, что запрос предложений в электронной форме, как и любая госзакупочная процедура, имеет регламентные сроки проведения. В принципе Северо-Западная дирекция укладывается в них: она может успеть заключиться уже 30 декабря, чтобы на следующий день, отвлекшись от нарезания оливье и просмотра «Иронии судьбы», перечислить аванс. Но для этого требуется некоторая благосклонность электронной площадки – например, согласие считать субботы рабочим днем. И если все это учитывать, можно уже не удивляться тому, что петербургская Консерватория разыгрывается через Агентство по государственному заказу Республики Татарстан. Нынешний «строительный» вице-премьер Марат Хуснуллин до своего переезда в Москву много лет был профильным министром в Татарстане; сменил его тогда Ирек Файзуллин, который теперь руководит Минстроем.



«Фонтанка» уже рассказывала о том, что наиболее вероятным претендентом на контракт является московский «Политехстрой». Пока это еще было вопросом Минкульта, министерство пыталось выбить для компании статус единственного поставщика. Сейчас эта процедура уже не актуальна, однако, по данным «Фонтанки», «Политехстрой» по-прежнему фаворит. Парадоксальным образом теперь он, наоборот, заинтересован в наличии конкуренции: если на запрос предложений откликнулся только один участник, то заключение контракта приходится согласовывать с антимонопольщиками - это еще 10 дней и, соответственно, выход в 2021 год. К слову, в «Полтехстрое» аккурат к судьбоносным событиям сменился директор: Ираклия Колбая сменил Алексей Горохов.



Сумма, указанная в запросе, не удивляет. Она удивила бы раньше, ведь на старте смета реконструкции была втрое меньше; но госзаказчик элегантно перевернул эту страницу, и теперь уже принято как факт: на окончание работ требуется 13,654 млрд. Прибавьте 1,874 млрд, которые за пять лет худо-бедно освоили сменяющиеся подрядчики, и получите итоговые 15,5 млрд – против 4,8 млрд, в которые работы оценивались 5 лет назад. Судя по расчету начальной максимальной цены, подавляющая часть расходов – это строительно-монтажные работы и проект. Около 1,4 млрд – первоочередные противоаварийные работы; под миллиард – первичное оснащение музыкальными инструментами.



На выходе должна получиться новая-старая Консерватория на полторы тысячи студентов, однако единовременно там должны находиться 360. Помимо административных и учебных помещений (в том числе лектория на 50 человек), расписаны подробные требования к библиотеке, а также к

помещениям театрально-концертного учебного комплекса: это и легендарные залы Рубинштейна и Глазунова. Пространство дли интриг и слухов будет – кулуары и фойе должны занимать не менее 1700-1750 м2. Валерий Гергиев собрался консультировать заказчика по части сценического оборудования, и ему будет где развернуться: список большой вплоть до «подъёмно-опускного супер-занавеса». С инструментами тоже не мелочатся: 85 роялей Yamaha и Steinway, 12 пианино, 4 клавесина-копии мастера MIETKE 1710 года. Два органа – один учебный, другой – в стиле 17-18 века для старинной музыки. Это только то, что точно должно быть в классах и залах.



Ранее глава Консерватории Алексей Васильев рассказывал, что перед подрядчиком поставлена задача основной объем работ завершить в 2023 году. Если верить постановлению правительства, к этому времени только-только закончат осваивать аванс, впереди будет еще более 2 лет и десяти миллиардов. Срок окончания строительства объекта в документации установлен до 25 декабря 2025 года.



В целом остается ощущение, что освоить аванс – финансовый или репутационный – предстоит всем участникам процесса. Застывшая реконструкция резко рвет вперед, традиционно оставляя за собой уголовные дела по предыдущим подрядчикам. Но тем, кто пришел на смену, дают ясный сигнал: вот вам финансирование, о котором раньше и не мечтали; вот вам договор жизненного цикла, где соединены проектирование и стройка, так что можно не жаловаться теперь на слабый проект; вот вам админресурс и ускоренный розыгрыш контракта. Как говорится в Кремле, вы уж доведите «до логического завершения».



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

