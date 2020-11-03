Консерватория — новый стадион. Смета реставрации выросла в 3 раза — до 15,5 млрд

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Сумма указана в приложении к проекту правительственного постановления, который опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. В самом постановлении будет говориться о выделении средств до 2025 года, а в пояснительной записке подробно рассказывается, откуда взялась эта смета. Согласно ей, по проекту, разработанному в 2012–2015 годах, стоимость реконструкции с увеличением общей площади здания была определена в 4,8 млрд рублей. Сами строительно-монтажные работы начаты в 2015 году, с тех пор освоено 1,87 млрд.



«За прошедший период в связи с банкротством или некачественным исполнением обязательств по контрактам на объекте неоднократно менялись подрядные организации, — говорится в записке. — В настоящее время на объекте выполнены следующие работы: демонтаж строительных конструкций 1–6 этажей, устройство саркофага для органа, монтаж строительных лесов, демонтаж строительных конструкций подвала, внутренних инженерных систем, лифтового оборудования, частичная реставрация балконов, полов и плафонов, лестниц, плитки, интерьеров, воссоздание оконных и дверных заполнений, радиаторных решеток, усиление фундамента и кирпичной кладки здания, произведена частичная расчистка ‎и реставрация стен, потолков, фасадов и лепнины, выполнены работы ‎по частичному монтажу железобетонных конструкций, а также устройству стен и перегородок». В 2019 году проект пришлось менять, так как изменились нормативы, а также требования к пожарной безопасности общественных зданий, к устройству систем вентиляции, акустики залов и т.д. Кроме того, в разработанной проектной документации не было проектных решений по театральной технологии (в частности, механизации сцены и пр.) и по реставрации предметов декоративно-прикладного искусства (в том числе лепнины), а также необходимого музыкального оборудования. Смету надо также править из-за повышения ставки налога на добавленную стоимость.

Все это, по словам разработчиков проекта постановления, привело к остановке строительно-монтажных работ. В 2019 году в бюджет вернули 56 млн рублей и осознали, что не выйдет освоить в 2020-м 3 млрд, как предполагает федеральная адресная инвестиционная программа. «С учетом ранее выполненных работ и предлагаемых изменений предполагаемая (предельная) стоимость проекта составила 15 528 374,5 тыс. рублей, — подводится итог в пояснительной записке. — Из них стоимость завершения 13 654 000,0 тыс. рублей (в том числе стоимость корректировки проектной документации 222 945,9 тыс. рублей)». В 2020 году из резервного фонда правительства Российской Федерации предполагается выделить 3,1 млрд рублей, они пойдут на проектирование и авансирование строительно-монтажных работ. Соответственно, в 2021–2023 годах финансирования не предусматривается, так как будет закрываться аванс. 6 млрд заложены на 2024 году; 4,5 млрд — на 2025 год. Возможно перераспределение в целях ускорения работ. В откорректированную проектную документацию включат как завершение реконструкции, так и работы по сохранению объекта культурного наследия. Планируется заключение государственного контракта полного цикла (одновременно на проектирование, реконструкцию и оснащение).

В самом документе говорится, что заказчиком является ФГКУ «Северо-Западная Дирекция по строительству объектов культуры» (СЗД) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а формальным застройщиком — сама консерватория. Напомним, ранее СЗД подчинялось министерству культуры, однако с октября ее передали Минстрою. С этим связана и отмена объявленного ранее конкурса на первый этап реконструкции: миллиард на него успел выделить еще Минкульт, однако в итоге решили все работы сосредоточить у одного заказчика. В сентябре президент России Владимир Путин на встрече с сенаторами попросил завершить реставрацию консерватории. За несколько часов до того, как глава государства озвучил просьбу, Следственный комитет задержал директора реставрационной компании «Меандр» Елену Завадскую. Именно эта фирма последняя из поставщиков работала в консерватории. Через неделю в Петербург посмотреть на консерваторию изнутри приехал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, и стало известно, что на первоочередные работы из федерального бюджета выделят почти миллиард рублей.