По слову президента посмотреть на здание Консерватории приехал вице-премьер Чернышенко. Он привез добрые миллиардные новости, но их хватит только на год.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Незадолго до прибытия высокой делегации в петербургскую Консерваторию у стенда для пресс-подхода разыгралась сценка, по которой, в принципе, можно судить об интенсивности работ. Необходимо было определить, куда вставать второму спикеру — по факту этим «вторым» оказался Беглов. Место, вроде бы, выбрали с помощью добровольца, но необходимо было как-то зафиксировать позицию. «Маркер, может быть, какой-то, — спрашивал помощник вице-премьера посреди стройки, в которой уже под два миллиарда рублей. — Скотч, может быть?» Кто-то транслировал эти просьбы по телефону; кто-то предлагал просто положить в нужное место кусочек плитки, но ему резонно отвечали: о плитку можно запнуться, этого только не хватало.



30 сентября корреспонденты за полтора часа до появления гостей азартно разбирали каски (представителям известного телеканала перепали «брендовые» зеленые) и ныряли внутрь скрытого лесами здания Консерватории. Дальше, как в детстве, разбредались по стройке. На первом этаже помощник вице-премьера в который уже раз напоминал формат мероприятия: никаких вопросов, только заявления Чернышенко и Беглова, потом делегации из Москвы пора в аэропорт. Все понимающе кивали.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Первым приехал смольнинский десант: «финансовый» вице-губернатор Эдуард Батанов и главы комитетов: «энергетический» Андрей Бондарчук, «имущественный» Леонид Кулаков и «историко-охранительный» Сергей Макаров. Проходя мимо журналистов, обсуждали актуальные новости — правда, не по профилю, а по расчлененке у яхт-клуба. Корреспондент, увидев Батанова, грешным делом заподозрил, что город решил каким-то образом деньгами поучаствовать в федеральном долгострое на Театральной. «Не волнуйтесь, я здесь исключительно как ГАТИ (государственная административно-техническая инспекция. — Прим. ред.)», — снял все вопросы вице-губернатор.

Бюрократический календарь оказался выдержан безупречно: ровно неделя прошла с тех пор, как президент Путин заявил сенаторам, что надо довести ремонт Консерватории «до логического завершения». Чуть дольше — и кому-то могло бы померещиться, что президента недослышали, отчаявшись перед многолетним недостроем. Консерватория как учреждение покинула свое основное здание около 6 лет назад, перебравшись в соседние Интендантские склады. Реставрация обоих объектов продолжается в антураже уголовных дел, разорванных контрактов, меняющихся подрядчиков, для которых Театральная площадь иногда превращается персональное Ватерлоо. На основное здание после «Балстроя» заходил «Меандр»; завершить работы по 600-миллионному контракту не удалось, он также был расторгнут. В марте СК возбудил уголовное дело по мошенничеству, а 8 дней назад — за день до выступления Путина — руководство компании было задержано и арестовано. Мимо журналистов промчался художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, а вскоре он уже вышел обратно в компании высоких гостей. «Вы помните, в марте мы приезжали, и тогда были приняты экстренные меры, когда мы выделили необходимые средства для того чтобы первоочередные противоаварийные работы сделать, — начал Дмитрий Чернышенко. — Потому что, честно говоря, тут были определенные нарушения, в том числе технологические, которые иначе как вандализм сложно расценивать». Вряд ли после неудовольствия Путина эта ремарка может как-то значительно ухудшить положение арестованного руководства «Меандра».

Ранее сообщалось, что по апрельскому контракту московская компания «Политехстрой» отремонтировала временную кровлю, устранила дефекты ограждающих конструкций и лесов, обследовала фактическое состояние Консерватории. По словам вице-премьера, удалось сделать главное — завершить тепловой контур, что позволяет продолжать работы. А если точнее — выполнять поручение президента. «Создание условий для духовно-нравственного воспитания людей на основе наших ценностей, — несколько широко описал задачу на Театральной заместитель главы правительства. — Это то самое место, где эти ценности создавались». Консультировать по техническим вопросам, сценической машинерии будет Валерий Гергиев; сам он рассчитывает на участие и других ведущих музыкантов. Знаменитый дирижер дал волю ностальгически воспоминаниям о времени своей учебы в Консерватории и порадовался, что Большой зал будут восстанавливать в его историческом досоветском виде. «Относительно неудачный ремонт или реконструкция в 60-е годы бросалась в глаза даже мне неопытному и еще не профессионалу, — рассказал он. — Даже мне было понятно, что величественность здания Консерватории, Мариинского театра и весь облик Театральной площади вступали в противоречие с тем, что мы находили в Большом зале». Ну что ж, сейчас гармония восстановлена: внешний вид Театральной площади и Большого зала Консерватории не что чтобы сильно отстоят друг от друга.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

«Я надеюсь, что в таком состоянии все мы, и особенно петербуржцы, проживем ну два года, ну три, но я надеюсь, не десять», — поделился Гергиев, и это было самое конкретное высказывание относительно сроков со стороны спикеров. Подводил итог губернатор Александр Беглов. «Задача в ближайшие годы завершить не строительство нового объекта, а реконструкцию, а самое главное реставрацию, главное сохранить здесь историю», — заявил он по поводу федерального объекта культуры, сопроводив неизбежным: «президент придал нам всем ускорение». Ускорение заключается в том, что Минкульт выделяет миллиард на первый этап работ в 2020 и 2021 годах. Логика подсказывает, что это и есть противоаварийные работы, которые ранее анонсировал заказчик — Северо-западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации (СЗД). Дело в том, что для всего остального — то есть для полноценной реконструкции — нет актуального проекта, скорректированный вариант зайдет в Главгосэкспертизу лишь в конце следующего года. Источник, близкий к КГИОП, рассказал «Фонтанке», что прежние обследования показывали осадку здания и отклонения по конструкциям стен. «Каждое штормовое предупреждение — и мы лезем латать кровлю», — добавляет собеседник, знакомый с ходом работ.

Уже известно, что этот миллиард — последний вклад Минкульта в объект; дальше действовать будет Минстрой, которому глава правительства передал всю Северо-Западную дирекцию. «Министерство сейчас подхватывает этот проект, не дожидаясь формальных процедур, все работают как одна команда», — прокомментировал Чернышенко. Кроме того, известно, кто этот миллиард будет осваивать: единым поставщиком, как писала «Фонтанка», уже определили «Политехстрой». В какую сумму выльется в итоге смета, неизвестно. На заре проекта стоимость реставрации оценивалась примерно в 4,8 млрд рублей, и 1,87 млрд уже разбежались по этажам (включая и то, за что СЗД еще судится с прежними подрядчиками). Однако это не значит, что теперь достаточно доложить искомые 3 млрд и закончить работы, расходы точно будут выше. Насколько — покажет проект. Николай Кудин, «Фонтанка.ру»