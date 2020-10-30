Минкульт отменил конкурс на реставрацию Консерватории Римского-Корсакова. Вскоре его должен объявить Минстрой

Министерство культуры отменило конкурс на проведение реставрации здания Консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге. Это следует из данных сайта госзакупок. По информации «Фонтанки», в ближайшее время его объявят снова, однако уже через структуры Минстроя.

Конкурс Министерство культуры объявило 27 октября, прием заявок должен был продлиться до 11 ноября. Максимальная стоимость контракта составляла 997,7 млн рублей.

По информации редакции, отмена связана с тем, что средства на завершение реставрации выделяли еще через Минкульт, тогда как профильное подведомственное учреждение — Северо-Западная дирекция по строительству, следует из данных базы СПАРК, перешло от Министерства культуры Минстрою 9 октября. На федеральном уровне выбирали один из двух вариантов: завершение работ быстрее и силами двух заказчиков или одного — но дольше. Изначально власти склонялись к первому варианту, который и был объявлен. Отмена закупки связана с тем, что было решено все же действовать по второму сценарию, так как двум министерствам будет сложно договариваться. Вскоре аналогичный конкурс должен объявить Минстрой.