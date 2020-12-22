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«Политехстрой» предсказуемо стал реставратором петербургской Консерватории за 13,7 млрд рублей

АО «Политехстрой» стало победителем в запросе предложений на реставрацию главного здания Консерватории им. Римского-Корсакова на Театральной площади в Петербурге. О том, что компанию ведут на объект, «Фонтанка» сообщала еще в августе.

Протокол запроса предложений опубликован 22 декабря. Согласно документу, вторым участником стала еще одна московская компания, «Наследие». В отличие от нее «Политехстрой» снизил стартовую цену на 10 млн рублей (что составляет доли процента от стартовой стоимости) и за счет этого опередил конкурента на 0,04 балла (60 против 59,96).

О том, что такого результата следует ожидать, «Фонтанка» писала неоднократно. Еще в августе Министерство культуры запускало процедуру по признанию «Политехстроя» единственным поставщиком. Однако впоследствии сам объект вместе с подведомственной дирекцией был передан от Минкульта в Минстрой, был объявлен запрос предложений. «Фонтанка» предполагала, что фаворитом по-прежнему является «Политехстрой», а также — что у него будут конкуренты: в противном случае заключение контракта пришлось бы согласовывать с ФАС, а это затянуло бы процедуру и не позволило перечислить 3-миллиардный аванс уже в 2020 году, как прописано в распоряжении правительства. Подробнее об этом читайте здесь.

Срок окончания строительства объекта в документации установлен до 25 декабря 2025 года.

Напомним, ускорение затянувшемуся долгострою в центре города придало выступление президента Владимира Путина перед Советом Федерации, где он призвал завершить наконец реставрацию Консерватории. Практически одновременно было задержано руководство последнего подрядчика — «Меандра».

История реставрации здания на Театральной длится порядка 6 лет. Консерваторию решили поставить на ремонт, а само учреждение эвакуировать в соседнее здание на ул. Глинки — так называемые Интендантские склады. Компания «Ремстройфасад» подготовила его к приему новоселов, а затем получила контракт и на второй этап. В итоге договор был расторгнут в 2017 году — тогда же, когда с основного здания Консерватории ушел «Балтстрой». Новые подрядчики приходили на объекты ненадолго: «Меандр» и ЕКС — на Театральную, «Капитал Стройиндустрия» и «Глаcстрой» — на Глинки. В новых помещениях Консерватории вскоре нашли плесень и грибок. Прошлым летом был задержан Алексей Бирюков, бывший замглавы Северо-Западной дирекции Минкульта, которая является заказчиком работ.

Летом стал известно, что Минкульт рассматривает вариант привлечь к ремонту основного здания Консерватории московскую компанию «Политехстрой», бывший «Евро Хоум Билдинг». При этом в Северо-Западной дирекции Минкульта за время реставрации двух зданий сменилось несколько руководителей.

Здание Санкт-Петербургской консерватории построено в 1891–1896 гг. по проекту В. В. Николя с частичным использованием фундаментов и капитальных стен разобранного Большого Каменного театра. Церковь расписана по эскизам и под руководством А. П. Рябушкина. В 1912 г. по проекту архитектора — художника Т. Я. Бардта перестроен Большой зал с расширением здания в сторону улицы Союза Печатников. В 1930-х гг. в результате устройства междуэтажного перекрытия и перепланировок утрачен первоначальный объем церкви. В 1964 г. перестроен Большой зал с новым оформлением интерьера.

© Фонтанка.Ру

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