«Политехстрой» предсказуемо стал реставратором петербургской Консерватории за 13,7 млрд рублей

Протокол запроса предложений опубликован 22 декабря. Согласно документу, вторым участником стала еще одна московская компания, «Наследие». В отличие от нее «Политехстрой» снизил стартовую цену на 10 млн рублей (что составляет доли процента от стартовой стоимости ) и за счет этого опередил конкурента на 0,04 балла (60 против 59,96).

АО «Политехстрой» стало победителем в запросе предложений на реставрацию главного здания Консерватории им. Римского-Корсакова на Театральной площади в Петербурге. О том, что компанию ведут на объект, «Фонтанка» сообщала еще в августе.

О том, что такого результата следует ожидать, «Фонтанка» писала неоднократно. Еще в августе Министерство культуры запускало процедуру по признанию «Политехстроя» единственным поставщиком. Однако впоследствии сам объект вместе с подведомственной дирекцией был передан от Минкульта в Минстрой, был объявлен запрос предложений. «Фонтанка» предполагала, что фаворитом по-прежнему является «Политехстрой», а также — что у него будут конкуренты: в противном случае заключение контракта пришлось бы согласовывать с ФАС, а это затянуло бы процедуру и не позволило перечислить 3-миллиардный аванс уже в 2020 году, как прописано в распоряжении правительства. Подробнее об этом читайте здесь.



Срок окончания строительства объекта в документации установлен до 25 декабря 2025 года.



Напомним, ускорение затянувшемуся долгострою в центре города придало выступление президента Владимира Путина перед Советом Федерации, где он призвал завершить наконец реставрацию Консерватории. Практически одновременно было задержано руководство последнего подрядчика — «Меандра».