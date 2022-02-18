Консерватория, ау! Ау-ау-ау. Последняя попытка реконструкции зала Рубинштейна

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







После реконструкции главный зал Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова приобретет форму подковы и отличную акустику, обещают реставраторы. «Фонтанка» прогулялась по одному из главных дорогостроев города и показывает, как идут работы, что получится в итоге и какие интересные находки сделали специалисты.

Последний подрядчик из череды тех, кто пытался работать на этом, пожалуй, самом известном петербургском долгострое, зашел в здание на Театральной площади в самом конце 2020 года — 30 декабря был заключен контракт на 13,6 млрд рублей с московским АО «Политехстрой». Непосредственно к работам компания приступила в сентябре прошлого года, когда разработанная и скорректированная проектно-сметная документация получила добро Главгосэкспертизы. А комитет по охране памятников выдал разрешение на работы по сохранению здания. С апреля 2021 года контроль над выполнением работ получила новая строительная госкорпорация — ППК «Единый заказчик в сфере строительства».



Сейчас Консерваторию не видно с улицы: все здание обнимает специальный тепловой контур из многослойного «пирога» с утеплителем. В его границах поддерживается температура +15.



автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Руководитель обособленного подразделения Санкт-Петербурга ППК «Единый заказчик» Руслан Сагитов рассказал журналистам, что сейчас проводятся работы по реставрации фасадов и сохранению элементов лепного декора, реставрации интерьеров. Плановый срок окончания работ не изменился — это 2024 год.

Главный зал, в котором петербуржцы слушали оперы и смотрели балет — зал Рубинштейна, стоит «голый». После окончания работ его форма изменится — вместо прямоугольника посещение станет похоже на подкову. Интерьер зала не будет точной копией исторического, а представит собой компромисс.

«Как вы видите, сейчас интерьеры зала полностью утрачены. При перестройке послевоенной в 60-х годах акустика зала была практически утрачена, мы получили обычный советский интерьер, ничем не примечательный, в котором сложно было делать различные постановки», — рассказала руководитель проекта АО «Политехстрой» Мария Романчикова. В процессе работ старые интерьеры были демонтированы. «Сейчас мы ведем проектирование и акустические расчеты, чтобы создать в этом объеме что-то новое и современное. По нашим планам, самый лучший в Европе зал по акустическим решениям», — рассказала специалист.



Предполагается, что интерьер в целом будет повторять исторический облик соседних смежных помещений, но в то же время будет являть собой современную площадку с оборудованием, необходимым для переменной акустики.

«Форма зала будет подковообразной, поэтому звук будет распространяться хорошо, и будет слышен как в партере, так и на балконах, в ложах. Будут специальные приборы, которые смогут гасить или усиливать звук. То есть помимо архитектурной акустики будет еще и электронная», — пояснила Романчикова.

Исторические чертежи были использованы для современного решения зала. «Рустованные поверхности повторяют интерьеры вестибюля. Пилястры решены так же, как в смежных помещениях», — добавила специалист.

Как будет выглядеть зал после реставрации, видно из презентации.



Фото: ППК «Единый заказчик в сфере строительства» Фото: ППК «Единый заказчик в сфере строительства» Фото: ППК «Единый заказчик в сфере строительства» Поделиться Поделиться







Во время работ подрядчик совершил интересные находки. Например, за одной из батарей нашли учебник по геометрии 1956 года — весь в краске, вероятно, книга на месте своего захоронения успела пережить не один косметический ремонт. Также на реставрацию отправился десяток исторических музыкальных инструментов, которые не функционировали, но хранились в Консерватории: четыре рояля, несколько фисгармоний и знаменитая челеста.



На складе специалисты находили интересные исторические предметы декоративно-прикладного искусства: приборы, ручки, чайный музыкальный столик, подаренный музыкальным сообществом императору, фисгармония.

«Мы сейчас будем его реставрировать, общаемся со специалистами из Эрмитажа. Он сделан по принципу музыкальной шкатулки: когда его крутишь, он должен играть мелодию», — рассказали реставраторы.

Также реставрации ждет челеста (клавишный металлофон) — та самая, которую Петр Ильич Чайковский купил в Париже и на которой он придумал часть «Щелкунчика» — про танец Феи Драже.



Фото: ППК «Единый заказчик в сфере строительства» Фото: ППК «Единый заказчик в сфере строительства» Фото: ППК «Единый заказчик в сфере строительства» Фото: ППК «Единый заказчик в сфере строительства» Поделиться Поделиться







В зале Глазунова орган — один из самых больших в Европе — скрыт за саркофагом, после завершения работ ему предстоит осмотр зарубежными специалистами, рассказал руководитель реставрационных работ АО «Политехстрой» Андреев Антон. В самом зале, который имеет достаточно богатый лепной декор, ведутся реставрационные работы. Из установленной в помещении трубы периодически с шипением выходит пар, чтобы поддерживалась не только определенная температура, но и влажность (40–60 процентов влажность и около 18 градусов — температура).



«Наше направление в данном зале приближается к венецианской хартии, мы стараемся по месту сохранить и укрепить элементы. Учитывая, что все это элементы акустической системы, мы стараемся их не демонтировать», — рассказал Андреев. По его словам, в зале Глазунова процент утрат — не более 10%, в целом по зданию больше. «Здание претерпело 3–4 крупные перестройки, это тоже повлияло. И опять же, пресловутый советский период, когда эксплуатация была превыше всего», — добавил спикер. Для доступа к несущим конструкциям местами специалистам пришлось разобрать убранство и декоративную отделку.



автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Прямо в Консерватории располагаются лепные мастерские. «Фасады Консерватории богато украшены декором, часть все еще реставрируется по месту, а часть, которая плохо держалась, была демонтирована с сохранением. Примерно 40% декора было утрачено и требует воссоздания», — рассказала архитектор Александра Черногорцева.

Для этого берется историческая деталь, она расчищается, приводится в состояние модели (то есть догипсовываются все сколы), после этого изготавливается модель. Она согласовывается с профильными ведомствами. И по ней изготавливается силиконовая форма, с помощью которой затем отливаются гипсовые детали. Кроме того, есть детали, которые были полностью утрачены, например цветочная композиция на фасаде со стороны улицы Глинки. В этом случае предстоит искать фотофиксации, делать ее в пластилине, в твердом материале — и только потом воссоздавать.



В домовом храме — бывшей церкви Рождества пресвятой Богородицы — после реставрации будет класс хорового церковного пения. В помещении обнажили стены с росписью, на которых было до 14 слоев краски. «Очень много утрачено, больше половины», — посетовали реставраторы. В 20–30-х годах церковь переоборудовали в учебные классы, тогда же и закрасили — и роспись стен, и живописные лики на сводах, а само помещение «располовинили» перекрытием.



автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Авторы росписи известны — это мастера под руководством художника Андрея Рябушкина. Реставраторы пояснили: они знали, где искать роспись. Внизу стены украшены орнаментной росписью, на сводах — ликовая живопись на приклеенных холстах, ее расчистка пока не завершена. Как находка повлияет на стоимость работ, подрядчик пока сказать затруднился.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»