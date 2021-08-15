Ремонт Консерватории в Петербурге завершат на год раньше срока

В пояснении к опубликованному 15 августа документу говорится, что сокращение срока завершения реконструкции связано «с опережающими темпами строительных работ». Это также потребовало корректировки сроков предоставления федерального финансирования, предусмотренного на реконструкцию. Так, в 2022 году на работы было выделено более 4,9 млрд рублей, в 2023 году — более 5,5 млрд рублей. Ранее эти деньги предполагалось направить в течение 2024–2025 годов.
В предыдущие годы на реконструкцию Консерватории было выделено 4,9 млрд рублей. Таким образом, общий объём федерального финансирования составит более 15,5 млрд рублей.
На сайте правительства отмечено, что из-за недобросовестных подрядчиков реконструкция Консерватории длится уже более шести лет. Историческое здание закрыто строительными лесами, а студенты и преподаватели занимаются в других помещениях. На эту проблему в сентябре 2020 года обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе встречи с сенаторами и поручил правительству довести этот вопрос до конца.
Санкт-Петербургская государственная консерватория — один из самых известных музыкальных вузов мира и первое в России высшее учебное учреждение профессионального музыкального образования. Консерватория была основана в 1862 году по инициативе пианиста, композитора и дирижёра Антона Рубинштейна. Среди выдающихся выпускников — Пётр Чайковский, Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Георгий Свиридов, Евгений Мравинский, Юрий Темирканов, Валерий Гергиев. «Фонтанка» подробно писала про застывший, казалось, сюжет с реконструкцией здания Консерватории, который получил долгожданное развитие.