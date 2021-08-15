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Ремонт Консерватории в Петербурге завершат на год раньше срока

Закончить реконструкцию Петербургской консерватории решили на год раньше срока — уже в 2024 году, говорится в утвержденным правительством постановлении.

В пояснении к опубликованному 15 августа документу говорится, что сокращение срока завершения реконструкции связано «с опережающими темпами строительных работ». Это также потребовало корректировки сроков предоставления федерального финансирования, предусмотренного на реконструкцию. Так, в 2022 году на работы было выделено более 4,9 млрд рублей, в 2023 году — более 5,5 млрд рублей. Ранее эти деньги предполагалось направить в течение 2024–2025 годов.

В предыдущие годы на реконструкцию Консерватории было выделено 4,9 млрд рублей. Таким образом, общий объём федерального финансирования составит более 15,5 млрд рублей.

На сайте правительства отмечено, что из-за недобросовестных подрядчиков реконструкция Консерватории длится уже более шести лет. Историческое здание закрыто строительными лесами, а студенты и преподаватели занимаются в других помещениях. На эту проблему в сентябре 2020 года обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе встречи с сенаторами и поручил правительству довести этот вопрос до конца.

Санкт-Петербургская государственная консерватория — один из самых известных музыкальных вузов мира и первое в России высшее учебное учреждение профессионального музыкального образования. Консерватория была основана в 1862 году по инициативе пианиста, композитора и дирижёра Антона Рубинштейна. Среди выдающихся выпускников — Пётр Чайковский, Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Георгий Свиридов, Евгений Мравинский, Юрий Темирканов, Валерий Гергиев. «Фонтанка» подробно писала про застывший, казалось, сюжет с реконструкцией здания Консерватории, который получил долгожданное развитие.

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Комментарии (3)

Чёрт Опасный
На год раньше срока?
Какого из?
Сколько ещё средств не освоено уважаемыми людьми?
Danik
"На эту проблему в сентябре 2020 года обратил внимание Президент России Владимир Путин в ходе встречи с сенаторами и поручил правительству довести этот вопрос до конца."
Быстро работают! Года не прошло, а решение уже готово! Еще лет пять подождем и отремонтируют Консерваторию!
Надо таблички вешать на домах: Это дом был отремонтировать при правлении Путина В.В. такой-то (1, 2, 3, 4, 5, 6) срок правления.
Otkating
"Скажите, пожалуйста, много ли евреев в партии?

Нет, процентов шестьдесят.

А остальные?

Еврейки".
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