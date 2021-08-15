Ремонт Консерватории в Петербурге завершат на год раньше срока

В пояснении к опубликованному 15 августа документу говорится, что сокращение срока завершения реконструкции связано «с опережающими темпами строительных работ». Это также потребовало корректировки сроков предоставления федерального финансирования, предусмотренного на реконструкцию. Так, в 2022 году на работы было выделено более 4,9 млрд рублей, в 2023 году — более 5,5 млрд рублей. Ранее эти деньги предполагалось направить в течение 2024–2025 годов.



В предыдущие годы на реконструкцию Консерватории было выделено 4,9 млрд рублей. Таким образом, общий объём федерального финансирования составит более 15,5 млрд рублей.

