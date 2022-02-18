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Реставраторы в Консерватории показали роспись Домовой церкви. Она была скрыта от глаз около века

В ходе реставрации Консерватории им. Римского-Корсакова специалисты расчистили стены и свод Домовой церкви (бывшей церкви Рождества пресвятой Богородицы) и нашли роспись, в том числе, с ликами святых. Об этом во время пресс-тура 18 февраля рассказала журналистам реставратор АО «Политехстрой» Мария Романчикова.

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автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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«После революции здесь сделали перекрытия, закрасили все масляными красками, как любили делать в советские времена. К нашему счастью, при проведении обследования мы начали вести ленточные расчистки. До 14 слоев краски находилось у нас на поверхности. Здесь нашли и орнаментную роспись. В целом облик домовой церкви сохранен и возможен к воссозданию. Большую часть объема мы уже открыли», — рассказала специалист.

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Нижний ярус представляет собой орнаментную роспись по штукатурной подоснове, которую уже укрепили инъекционным креплением подложки к стене. На сводах — ликовая живопись на приклеенных холстах.

Роспись церкви была выполнена мастерами под руководством художника Андрея Рябушкина. «Родной» декор помещения, по данным реставраторов, закрасили еще до революции, то есть он был скрыт от глаз более 100 лет.

Правда, роспись храма частично была открыта еще во времена предыдущих попыток реставрации здания. В 2015 году «Фонтанка» также побывала внутри и показывала работы в домовом храме. На тот момент о живописи на сводах известно не было.

В дальнейшем помещение будет использоваться как класс хорового церковного пения.

О том, как движется реставрация Консерватории и как выглядит здание изнутри сейчас, смотрите и читайте в ближайшее время в материале «Фонтанки».

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

История с реставрацией Консерватории тянется уже десять лет. За это время неоднократно менялись подрядчики, часть их них стала фигурантами уголовных дел. Ситуация сдвинулась с мертвой точки после того, как в 2020 году на проблему обратил внимание президент России Владимир Путин. Предельная стоимость работ выросла втрое — до 15,5 млрд рублей, 30 декабря 2020 года контракт на 13,6 млрд рублей заключили с московской компанией АО «Политехстрой». По документам подрядчик должен завершить работы до конца 2025 года, однако позднее было объявлено, что Консерватория распахнет двери уже в 2024 году.

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