Реставраторы в Консерватории показали роспись Домовой церкви. Она была скрыта от глаз около века

«После революции здесь сделали перекрытия, закрасили все масляными красками, как любили делать в советские времена. К нашему счастью, при проведении обследования мы начали вести ленточные расчистки. До 14 слоев краски находилось у нас на поверхности. Здесь нашли и орнаментную роспись. В целом облик домовой церкви сохранен и возможен к воссозданию. Большую часть объема мы уже открыли», — рассказала специалист.

Нижний ярус представляет собой орнаментную роспись по штукатурной подоснове, которую уже укрепили инъекционным креплением подложки к стене. На сводах — ликовая живопись на приклеенных холстах.

Роспись церкви была выполнена мастерами под руководством художника Андрея Рябушкина. «Родной» декор помещения, по данным реставраторов, закрасили еще до революции, то есть он был скрыт от глаз более 100 лет.



Правда, роспись храма частично была открыта еще во времена предыдущих попыток реставрации здания. В 2015 году «Фонтанка» также побывала внутри и показывала работы в домовом храме. На тот момент о живописи на сводах известно не было.



В дальнейшем помещение будет использоваться как класс хорового церковного пения.

О том, как движется реставрация Консерватории и как выглядит здание изнутри сейчас, смотрите и читайте в ближайшее время в материале «Фонтанки».

