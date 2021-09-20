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В петербургской консерватории стартовала реставрация

В рамках реконструкции Консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова начался комплекс строительных и реставрационных работ. Открыться она должна в 2024 году.

О начале работ 20 сентября сообщает пресс-служба единого заказчика, который осуществляет контроль за строительством объекта. Полезная площадь здания консерватории должна увеличиться до 31 тыс. кв. м, при этом будет воссоздан первоначальный облик с сохранением исторических интерьеров и фасадов.

Консерваторскому долгострою много лет, подрядчики неоднократно менялись, возбуждались уголовные дела. В 2020 году президент Владимир Путин призвал решить ситуацию с реставрацией. После этого процесс радикально ускорился, а смета работ выросла втрое по сравнению с первоначальной — до 15,5 млрд руб. Подрядчиком стал московский «Политехстрой», контракт заключили прямо перед наступлением 2021 года.

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Комментарии (2)

261575471
Что, ОПЯТЬ?
житель города П.
Уже есть выпуски, которые ни дня не учились в историческом здании Консерватории. Не занимались в классах, в которых преподавали выдающиеся педагоги и музыканты. Не играли учебные концерты и экзамены в Зале им. Глазунова. Не ходили по старинным лестницам и коридорам... можно сказать что это ничего не значит.. Но можно и по другому посмотреть на это.
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